ضبط 115 طربة حشيش فى حملة أمنية بالغربية والإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) بالإشتراك مع مديريتى أمن (الغربية - الإسكندرية) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم ومركز شرطة ("طنطا" بالغربية - ثان العامرية" بالإسكندرية) أماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وفى مديرية أمن الغربية تم ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة الغربية) حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة طنطا.. وبحوزتهم (عدد 55 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام– سلاح أبيض "خنجر"- سيارة- مركبة "توك توك"- مبلغ مالى – هاتفى محمول).



وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية .. وبحوزته (عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – مبلغ مالى ) .



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (900,000) تسعمائة ألف جنيه تقريباً.

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.