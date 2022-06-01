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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 115 طربة حشيش فى حملة أمنية بالغربية والإسكندرية

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) بالإشتراك مع مديريتى أمن (الغربية - الإسكندرية) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم ومركز شرطة ("طنطا" بالغربية - ثان العامرية" بالإسكندرية) أماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وفى مديرية أمن الغربية تم ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة الغربية) حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة طنطا.. وبحوزتهم (عدد 55 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام– سلاح أبيض "خنجر"- سيارة- مركبة "توك توك"- مبلغ مالى – هاتفى محمول).

وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية .. وبحوزته (عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – مبلغ مالى ) .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (900,000) تسعمائة ألف جنيه تقريباً.

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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