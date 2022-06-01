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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يناقش إجراءات تسهيل الخدمات للمصريين في الخارج

فريدي البياضي عضو
فريدي البياضي عضو مجلس النواب

التقى اليوم الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب و نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشئون الخارجية بالسفير  عاصم حنفي مساعد وزير الخارجية، ناقش البياضي مع السفير حنفي دور وزارة الخارجية في تسهيل الخدمات للمصريين في الخارج.

 كما تطرق اللقاء أيضاً لمعرض التسويق العقاري الذي تنظمه بعض الشركات المصرية في الولايات المتحدة لتصدير العقار بدعم و رعاية  وزارة الهجرة؛ و أثنى السفير حنفي على فكرة المعرض و على دور الحزب الديمقراطي الاجتماعي في دعم الاستثمار و تقوية أواصر الصداقة بين المصريين في الخارج و وطنهم الأم. 

و أبدى مساعد الوزير استعداده لتقوم الخارجية بكل التسهيلات الممكنة وتقديم الخدمات للمصريين المشاركين في المعرض .

حضر اللقاء كل من اجون جميل المدير التنفيذي للشركة المنظمة للمعرض و ماكس بهنان مدير الشركة بالولايات المتحدة و شادي سعد مدير التسويق بالشركة. 

فريدي البياضي مجلس النواب عاصم حنفي وزير الخارجية التسويق العقاري

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