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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لأول مرة بجامعة عين شمس.. وثائقي عن بداية الرسوم المتحركة في مصر

صدى البلد

لأول مرة في تاريخ قسم إعلام في جامعة عين شمس، يبدع طلاب فريق عمل فيلم "كادر كادر" فى إنتاج وابتكار فيلم جديد من نوعه ومختلف وبعيد عن سياق الدراما.

الفيلم يحكي عن وصول الرسوم المتحركة "الكرتون" لمصر وكيفية صناعتها والوسائل المستخدمة للكرتون من سنة ١٩٣٨ إلى جانب سرد تاريخي مبسط ل الأعمال الرسوم المتحركة منذ بدايتها عالميا في السينما وصولا إلى مصر بفيلم “مشمش أفندي”، حتى النقلة الذهبية للرسوم المتحركة ودخولها عالم التليفزيون لتكون جزءا جذابا في الإعلانات وفوازير رمضان ومسلسلات الرسوم المتحركة، ومن أشهرها “بكار”.

كما أوضح الفيلم التطور التقني الذي حدث في وسائل صناعة الرسوم المتحركة، حيث لم تعد صناعة الرسوم المتحركة حكرا على السينما والتلفزيون فقط، وإنما أصبح الكمبيوتر هو الأداة الأساسية لصناعة الكرتون ليفتح بابا من الإبداع أمام الشباب وكل محبي الرسم.

وظهر في الفيلم مجموعة من الشخصيات الرائدة في مجال الرسوم المتحركة، وهم مخرجة الرسوم المتحركة شويكار خليفة، والمؤلف عمرو سمير، وأستاذ معهد السينما القومي أحمد حنفي، والمخرج مصطفى فرماوي، ومخرج فيلم “يوم خميس” يوسف أيمن.

وترأس لجنة التحكيم والتقييم الإعلامية القديرة سلمى الشماع، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، وفاطمة شعراوي، الصحفية الكبيرة بجريدة “الأهرام”، بالإضافة إلى الدكتورة دينا أبو زيد والدكتورة هبة شاهين سابقًا.

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