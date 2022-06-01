نشرة أخبار العالم|5.2 مليون طفل أوكراني بحاجة لمساعدات إنسانية.. الصحة العالمية تحذر من تفشي جدري القرود.. انخفاض الذهب وارتفاع الدولار

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الأربعاء العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

الذهب يلامس أدنى مستوياته في أسبوعين بالسوق العالمية مع ارتفاع الدولار

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم "الأربعاء"، لكنها ظلت تتأرجح داخل نطاق محدود إذ ساعد الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا في تعويض بعض الضغوط المستمرة من ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، وفق ما نقلته رويترز.

ويزيد ارتفاع الدولار من غلاء الذهب على المشترين بعملات أخرى في حين يحد ارتفاع عائدات السندات من الإقبال على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1843.89 دولار للأوقية (الأونصة) وهبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1829.24 مسجلا أدنى مستوياته منذ 19 مايو الماضي.

وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1838 دولارا للأوقية.

واجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء، مع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي؛ لبحث الارتفاع التاريخي للتضخم الذي يستنزف الخزائن الأمريكية، لكنه أكد لرئيس البنك المركزي أنه لن يتعرض لأي تدخلات سياسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 21.60 دولار للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 19 مايو عند 21.40 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاتين 1.1% إلى 975.70 دولار وصعد البلاديوم 0.9 % إلى 2016.66 دولار.

والثلاثاء، نزلت أسعار الذهب، بعد أن عوض ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأمريكية الدعم للمعدن النفيس من مخاوف ارتفاع التضخم، وبدا أنه في طريقه لتسجيل انخفاض شهري للشهر الثاني على التوالي.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 % وقفزت عائدات السندات الأمريكية ذات الأجل عشر سنوات، مما دفع الأسواق لخفض التوقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي لالتقاط الأنفاس بعد رفع الفائدة مجددا في يونيو، ويوليو.

والإثنين الماضي، ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة، بعد أن عززها تراجع الدولار، رغم أن تحول بعض المستثمرين إلى الأصول ذات المخاطر العالية في آسيا أدى إلى الحد من هذه المكاسب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1856.86 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1859.40 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 22.13 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 954.51 دولار وصعد البلاديوم 0.8% إلى 2079.39 دولار.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إنفاق المستهلكين الأمريكيين بأكثر من المتوقع في أبريل، مع تزايد شراء الأسر للبضائع والخدمات وتباطؤ زيادة في التضخم.

وقال محللون، إن هذه البيانات المشجعة بالإضافة إلى رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيسير في مسار أكثر حذرا في رفع الفائدة، تضعف الدولار.

يونيسيف: 5.2 مليون طفل أوكراني بحاجة إلى مساعدات إنسانية بسبب الحرب

قالت منظمة اليونيسيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)، إن أكثر من 5.2 مليون طفل أوكراني (3 ملايين داخل أوكرانيا وأكثر من 2.2 مليون في البلدان المضيفة للاجئين) بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، مؤكده أن الحرب التي قاربت على يومها المائة تسببت في عواقب وخيمة ونزوح ما يقرب من طفلين من بين كل ثلاثة أطفال بسبب القتال .

وأضافت المنظمة، في بيان اليوم /الأربعاء/ - أنه استنادا إلى التقارير التي تم التحقق منها من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان فإن أكثر من طفلين يقتلان ويصاب أكثر من أربعة أطفال كل يوم في أوكرانيا معظمهم في هجمات باستخدام أسلحة متفجرة في مناطق مأهولة بالسكان.

وأكد التقرير، أن البنية التحتية المدنية التي يعتمد عليها الأطفال لاتزال تتضرر أو تدمر وهو ما يشمل حتى الآن ما لا يقل عن 256 مرفقا صحيا، إضافة إلى واحد من كل ست مدارس آمنة تدعمها يونيسف في شرق البلاد في الوقت الذي تضررت مئات المدارس الأخرى في جميع أنحاء البلاد.

وشدد يونيسيف في التقرير الصادر بمناسبة اليوم الدولي لحماية الأطفال (1 يونيو) على أنه بدون وقف إطلاق نار عاجل وسلام يتم التفاوض عليه سيستمر الأطفال في المعاناة، كما ستؤثر تداعيات الحرب على الأطفال المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم.

وحذرت المنظمة الدولية من أن الأطفال الذين يفرون من العنف معرضون بشكل كبير لخطر الانفصال الأسري والعنف والاساءة والاستغلال الجنسي والاتجار، مشدده على أن الأطفال بحاجة وبشكل عاجل إلى الأمان والاستقرار وخدمات حماية الطفل والدعم النفسي والاجتماعي لا سيما أولئك غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عن عائلاتهم .

ونوهت المنظمة الأممية، إلى أن الحرب والنزوح الجماعي تؤدي إلى تدمير سبل العيش والفرص الاقتصادية مما يترك العديد من الأسر بدون دخل كاف لتلبية الاحتياجات الأساسية وغير قادرة على توفير الدعم الكافي لأطفالهم.

ودعت يونيسيف، إلى ضرورة وقف فوري لاطلاق النار في أوكرانيا وحماية جميع الأطفال وبشكل يشمل وقف استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان والهجمات على البنية التحتية المدنية وكذلك وصول المساعدات الإنسانية الكاملة بأمان وسرعة إلى الأطفال المحتاجين أينما كانوا .

يشار إلى أن يونيسيف كانت قد أصدرت نداء بقيمة 624.2 مليون دولار للحصول على أموال لدعم استجابتها الإنسانية داخل أوكرانيا ونداء بقيمة 324.7 مليون دولار لاستجابتها في البلدان المضيفة للاجئين .



الصحة العالمية تحذر من تفشي أوسع لجدري القرود.. ما الأمر؟

حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشٍّ محتمل وأوسع نطاقا لمرض جدري القرود في المهرجانات والفعاليات الكبرى المقرر إقامتها هذا الصيف بأوروبا.

وقال هانز هنري كلوج المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا: "احتمالية تفشٍ أكبر للمرض في أوروبا وأماكن أخرى خلال الصيف مرتفعة ".

مع ذلك، أوضح كلوج أن المهرجانات والاحتفالات المقررة خلال الأشهر المقبلة تمثل أيضا فرصة "لزيادة الوعي وتعزيز حماية الفرد والمجتمع" بين الشباب.

وأشار إلى أن التحقيقات بشأن الحالات حتى الآن تشير إلى أن التفشي في أوروبا يعود لمنتصف أبريل الماضي. ويعد هذا أكبر انتشار للفيروس والأوسع نطاقا الذي يتم تسجيله خارج غرب ووسط أفريقيا، حيث يعد جدري القرود من الأمراض المتوطنة .

وأوضح كلوج أن انتقال جدري القرود السريع فاقمه إلغاء قيود مكافحة فيروس كورونا في معظم أنحاء أوروبا خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أنه على الرغم من أن الكثير من الحالات حتى الآن مرتبطة بالنشاط الجنسي، فإنه أكد أن الفيروس يمكن أن يصيب أي شخص.

وذكر كلوج أنه بما أن الفيروس لم ينتشر عبر نفس مسارات مرض "كوفيد - 19"، فإنه ليس هناك حاجة لإجراءات الصحة العامة المكثفة التي تم فرضها في أعقاب جائحة كورونا.

وأضاف" ولكن، وهذا أمر مهم، لا نعلم بعد إذا ما سوف نتمكن من احتواء الفيروس بصورة كاملة".