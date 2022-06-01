عضو بالشيوخ: استكمال مشاريع التنمية الزراعية والخدمية بالوادي الجديد بداية واعدة للمحافظة

أكد النائب سمير البيومي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، على أهمية التوجيهات الصادرة من الرئيس السيسي لاستمرار عملية التنمية الشاملة في محافظة الوادي الجديد، واستكمال تنفيذ الخطط، مشيرا إلى وجود فرص ومجالات استثمارية عدة بالمحافظة، ومنها المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة والتوسع في إنتاج التمور بمصر.

ونوه البيومي، في تصريحات له اليوم، بلقاء الرئيس السيسي، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، واطلاعه على الموقف التنفيذى للمشروعات الاستراتيجية المختلفة بالوادى الجديد، والفرص الاستثمارية المتاحة وتوجيهاته بالعمل على تحقيق أقصى عائد اقتصادي وخدمي لأهالي الوادي الجديد.

وأشار عضو زراعة الشيوخ، إلى تمتع محافظة الوادي الجديد بأكثر من مشروع واعد، سواء التوسع في انتاج التمور أو جهود زراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون، والتنسيق القائم مع الجهات البحثية فى مصر، لزراعات النباتات العطرية والطبية وتوطين الصناعات القائمة عليها بالوادي الجديد.

واختتم نائب القليوبية، بالتأكيد على أن الرئيس السيسي وفي إطار الرغبة بالتنمية الشاملة، يعمل ليل نهار، لتعزيز الاستفادة من إمكانيات مصر الطبيعية والزراعية والتوسع الزراعي، علاوة على إطلاق التنمية بشتى المحافظات المصرية، مشددا على أن لقاء السيسي محافظ الوادي الجديد، بداية تنموية هائلة للمحافظة والمشاريع القائمة بها.