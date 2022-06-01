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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. مصر تزيح الستار عن أكبر خبيئة من الآثار الفرعونية البرونزية

خبيئة من الآثار الفرعونية
خبيئة من الآثار الفرعونية البرونزية

عرضت فضائية "يورونيوز"، مقطع فيديو يرصد أكبر خبيئة من الآثار الفرعونية البرونزية.

وأضاف الفيديو ، أن مصر كشفت أول أمس، عن أكبر خبيئة تماثيل برونزية في جبانة سقارة لمنطقة منف، عاصمة الدولة الفرعونية المصرية القديمة.

وأوضح الفيديو، أن تقع منطقة سقارة المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية التي تعدها منظمة اليونسكو، على بعد حوالى 15 كيلومتراً جنوب أهرامات الجيزة وتشتهر بهرم زوسر، وهو أول هرم شُيد في العصر الفرعوني.

وأشار الفيديو ، إلى أن هذا الهرم قام ببنائه المهندس إمحوتب قرابة العام 2700 قبل الميلاد، وبالتالي هو من أقدم الآثار في العالم.

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