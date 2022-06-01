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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: إفريقيا قارة غنية وننتج 70% من الذهب العالمى

مصر وافريقيا
مصر وافريقيا


أكد عدلى مسعود ، العميد الأسبق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية ، أن مصر تدرك أهمية التعاون المصرى الافريقى وجمع الزعماء الافارقة على مائدة واحدة واهمية تكاتف ابنائها ،


وأضاف " مسعود" ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، ان مشروع القاهرة كيب تاون هام للغاية يربط ٥٤ دولة ببعضها من شمالها لجنوبها خاصة ان مصر تمتلك تجربة كبرى فى مجال البنية للتحتية ، التكنولوجيا الرقمية ، التنمية ، معدلات النمو تنقل خبراتها لقارة افريقيا وتستطيع عمل الاندماج الاقليمى واحتياج كل دولة لهذه الصناعات وكيفية تسويقها .


وتابع أن افريقيا قارة غنية بثرواتها وتمتلك مساحات اراضى كبرى تصل ٦٦٪ من مساحة العالم وتمتلك مقومات كبرى وتمتلك ٢٢ مليون قدم مكعب من الغاز باجمالى ٣٠٪ من احتياطات العالم ،  وانتاج ٧٠٪ من انتاج الذهب و٥٠٪ من الماس ولديها ٩٥٪ من اجمالى الاحتياطى منه حول العالم .

مصر تكنولوجيا إفريقيا مشروع الدراسات الدراسات الاستراتيجية

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