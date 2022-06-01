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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

سعيد في جهنم ..هجوم واسع بسبب تصريحات عبير صبري عن الصيف |فيديوجراف

صدى البلد

أثارت الفنانة عبير صبري، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب تصريحاتها عن فصل «الصيف»، واستطاعت بقصد أو بدون قصد أن تحتل التريند، وتتحول كلماتها إلى حلقات نقاش وجدل على السوشيال ميديا، بعد أن حظي منشورها بتفاعل كبير، الأمر الذي دفع الجمهور لتوجيه انتقادات لاذعة لها.

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

هيكون سعيد في جهنم

كتبت الفنانة عبير صبري، منشورًا عبر حسابها الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعبر من خلاله عن استيائها من ارتفاع درجات حرارة الطقس، قائلة: «أي حد سعيد في الحر والصيف ومتصالح مع الهبوط في الضغط والقريفة وحساسية ووخز الجلد وضربات القلب؛ ده هايكون إنسان سعيد في جهنم برضه».

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي:

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