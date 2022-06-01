سعيد في جهنم ..هجوم واسع بسبب تصريحات عبير صبري عن الصيف |فيديوجراف

أثارت الفنانة عبير صبري، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب تصريحاتها عن فصل «الصيف»، واستطاعت بقصد أو بدون قصد أن تحتل التريند، وتتحول كلماتها إلى حلقات نقاش وجدل على السوشيال ميديا، بعد أن حظي منشورها بتفاعل كبير، الأمر الذي دفع الجمهور لتوجيه انتقادات لاذعة لها.

هيكون سعيد في جهنم

كتبت الفنانة عبير صبري، منشورًا عبر حسابها الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعبر من خلاله عن استيائها من ارتفاع درجات حرارة الطقس، قائلة: «أي حد سعيد في الحر والصيف ومتصالح مع الهبوط في الضغط والقريفة وحساسية ووخز الجلد وضربات القلب؛ ده هايكون إنسان سعيد في جهنم برضه».

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