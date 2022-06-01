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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد شهرين إغلاق.. شنغهاي تعلن تحررها من كورونا

صدى البلد

عرضت فضائية العربية، فيديو تعلن فيه شنغهاى تحررها من قيود كورونا بعد شهرين من الإغلاق.

وكشف الفيديو عن قيام مدينة شنغهاي الصينية بكسر قيود الإغلاق بسبب كورونا، حيث شجعت الشركات على استئناف نشاطها بعد إغلاق دام لشهرين .
 

وأضافت العربية أن المدينة أصدرت عشرات القرارات لتنشيط الاقتصاد من خلال تسريع الموافقات على المشاريع العقارية وتوفير مشاريع سكنية جديدة.

وأوضح الفيديو أن المدينة قررت زيادة حصة ملكية السيارات هذا العام بمقدار ٤٠ ألف سيارة، مع تخفيض ضريبة الشراء، بالإضافة إلى إصدار ٥٠ قرار أخر لدعم استقرار المدينة اقتصاديا.

https://youtube.com/shorts/Ju_bEcEaCHo?feature=share

فضائية العربية قيود كورونا كسر قيود الإغلاق تنشيط الاقتصاد كورونا

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