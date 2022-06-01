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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان.. تمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي في يوليو المقبل

سلطنة عمان - علم
سلطنة عمان - علم

أكدت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها ستبدأ تمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي للمنتهية خدماتهم من المواطنين العاملين داخل سلطنة عُمان في شهر يوليو المقبل على أن تستكمل الإجراءات السابقة كما كان عليه النظام.

وبحسب وكالة الانباء العمانية ، قال خليفة بن سالم الغفيلي مدير الدائرة القانونية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تطبيق نظام الأمان الوظيفي: إن عدد المستفيدين من منفعة نظام الأمان الوظيفي بلغ حتى نهاية مايو /11539/ توزعت بين 8468 مواطنًا في حين بلغ عدد المواطنات 3071، وكان متوسط العمر للجنسين 34 سنة، أما بالنسبة لمتوسط قيمة المنفعة فبلغت ما يقارب 292 ريالاً عمانيًا .

وأضاف أن التوجيهات شملت هذه المرة العمانيين الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وسيتم إيقاف صرف الإعانات التي صرفت سابقا (العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في الخارج ومن في حكمهم والعاملين في نظام مد الحماية التأمينية) بشكل استثنائي من النظام ، في حين أن هذه المبادرة ستنطبق عليها الشروط المحددة في النظام والتي من بينها التقدم خلال مدة 90 يوم من مدة انتهاء خدمة المؤمن عليه.

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