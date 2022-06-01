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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

صندوق تحيا مصر ينظم قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة بالجيزة

صدى البلد

نظم صندوق تحيا مصر قافلة حماية اجتماعية على مدار يومين لتوفير الدعم الغذائي لصالح 2000 أسرة بجنوب محافظة الجيزة ضمن مبادرة بالهنا والشفا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق الموجهة للأسر الأولى بالرعاية لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن القافلة وفرت 22 طن مواد غذائية جافة، وو20 طن خضروات، و2 طن منتجات ألبان بالتعاون مع مؤسسة العناني للتنمية الإنسانية، وشركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل.

وأضاف أن هذه القافلة تأتي في إطار تنفيذ سلسلة من قوافل الحماية الاجتماعية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وسيناء ومطروح، لتوفير الدعم الغذائي للأسر المستحقة بهذه المناطق، لافتا إلى أن هذه القوافل تعد نموذجا لاستراتيجية الصندوق في تدعيم شراكته مع مؤسسات القطاع الخاص الداعمة للعمل الخيري، وتحقيق التكامل بين جهودها وخطط الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين الأولى بالرعاية.

وأوضح عبد الفتاح أن مبادرة بالهنا والشفا، إحدى أنشطة محور الحماية الاجتماعية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، ويستفيد منها نحو 11مليون مواطن سنويا، ويتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدني الشريكة.

وفي ذات السياق أشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تنفيذ 3 مراحل من المبادرة الرئاسية كلنا جنبك لإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي في المستشفيات الجامعية وكذلك المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وتم توفير 56 ماكينة و85 سرير مريض في 13 مستشفى بمحافظة الجيزة.

وعلى مستوى التنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، فقد وفر الصندوق مشروعات متناهية الصغر لنحو 1607 مستفيدة في محافظة الجيزة من برنامج مستورة للتمويل متناهي الصغر للسيدات المعيلات.

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صندوق تحيا مصر ينظم قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة بالجيزة

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