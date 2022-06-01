عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطرح مشكلة وقوع السيستم في الامتحانات خلال اجتماع الخطة والموازنة

النائب إيهاب منصور،
النائب إيهاب منصور،

طرح النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، مشكلة وقوع السيستم فى الامتحانات، وذلك فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن العام المالي 2023/2022.

وأشار النائب إلى شكوى أغلب النواب الحاضرين من هذه المشكلة، فى حين أن وزارة التربية والتعليم تصدر بيانات تفيد بأن نسبة الدخول على السيستم ( التابلت ) تصل إلى ٩٩.٩٩%،  وتعجب النائب من هذه النسبة مشيرا إلى أنها لا تمت للحقيقة بصلة.

وطالب النائب بحضور الوزارات المعنية لاجتماع يحل هذه المشكلة، لأن البيانات متضاربة ووزير التعليم سبق وقال فى الجلسة العامة لمجلس النواب ردا على تساؤلات النواب عن وقوع السيستم:" اسألوا وزارة الاتصالات "، ومسئولى وزارة الاتصالات بيقولوا" معندناش فكرة عن الموضوع لأن دى مسئولية وزارة التعليم ".

وتساءل النائب: "لما السيستم يقع نسأل مين؟".

وزارة التعليم وزارة التربية والتعليم وزير التعليم التربية والتعليم الخطة الاستثمارية مجلس النواب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

مفاجأة.. مانشستر سيتي يخطط لخطف محمد صلاح من ليفربول

سره دفن معه.. هل أخفى سمير صبري أبناءه عن الإعلام؟ وسماح أنور: ابو ابني مات

طبيب شهير في بريطانيا.. مفاجأة جديدة حول ابن سمير صبري.. فيديوجراف

ترشيحاتنا

رغم قطع الإمدادات.. هولندا تستورد الغاز الروسي

المنتخب القومي للسومو يستعد لدورة الألعاب غير الأولومبية بأمريكا.. صور

وفاة ثلاثة مراقبين بالأزهر أثناء عودتهم من الامتحانات في حادث أليم بجنوب سيناء

خالد عبدالغفار يشارك في مؤتمر الدول الشركاء لوكالة الدواء الأفريقية بـ أديس أبابا

تحتاج تدريبا معقدا.. البنتاجون: صواريخنا تمنح أوكرانيا قدرات كبيرة

الإفتاء: البيع بالتقسيط جائز إذا توافر فيه شرطين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

سره دفن معه.. هل أخفى سمير صبري أبناءه عن الإعلام؟ وسماح أنور: ابو ابني مات

تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام.. معلومات غريبة عن ملكة بريطانيا.. صور

فيديو

كلمات مبكية.. ماذا قال والد أطفال الدقهلية الثلاثة ورسالة خاصة للأم.. فيديوجراف

عنده ولد في السر.. تفاصيل جديدة في البحث عن وريث لسمير صبري

عزيز الشافعي يرد على عمرو مصطفى: بحب أشتغل وأجتهد وأطور من نفسي

ذبحتهم بسبب الاكتئاب .. تفاصيل معاناة قاتلة أطفالها من مرض خطير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ