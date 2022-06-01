برلماني يطرح مشكلة وقوع السيستم في الامتحانات خلال اجتماع الخطة والموازنة

طرح النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، مشكلة وقوع السيستم فى الامتحانات، وذلك فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن العام المالي 2023/2022.

وأشار النائب إلى شكوى أغلب النواب الحاضرين من هذه المشكلة، فى حين أن وزارة التربية والتعليم تصدر بيانات تفيد بأن نسبة الدخول على السيستم ( التابلت ) تصل إلى ٩٩.٩٩%، وتعجب النائب من هذه النسبة مشيرا إلى أنها لا تمت للحقيقة بصلة.

وطالب النائب بحضور الوزارات المعنية لاجتماع يحل هذه المشكلة، لأن البيانات متضاربة ووزير التعليم سبق وقال فى الجلسة العامة لمجلس النواب ردا على تساؤلات النواب عن وقوع السيستم:" اسألوا وزارة الاتصالات "، ومسئولى وزارة الاتصالات بيقولوا" معندناش فكرة عن الموضوع لأن دى مسئولية وزارة التعليم ".

وتساءل النائب: "لما السيستم يقع نسأل مين؟".