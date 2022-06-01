صرف الإسكندرية: محطة التنقية الشرقية تستضيف فعاليات مشروع تكامل وتحسين الرعاية الصحية

عقدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية فعاليات مشروع تكامل وتحسين الوحدات الصحية بمحافظة الإسكندرية بقاعة المؤتمرات بمحطة التنقية الشرقية، صرح بذلك اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وأكد أن الشركة حريصة على توفير بيئة صحية من خلال تنفيذ خطط السلامة ومأمونية المياه وتطوير وإحلال وتحديد محطات وشبكات الصرف الصحي.

وأوضح أنه تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بالتعاون والتكامل بين الوزارات والهيئات ومع المجتمع المدني تم التعاون مع اليونيسيف ووزارة الصحة من أجل تطوير الوحدات الصحية بالمحافظة.

جدير بالذكر ان مشروع تكامل وتحسين الوحدات الصحية بمحافظة الإسكندرية هو مشروع بتمويل اليونيسيف ووزارة الصحة والسكان لتطوير الوحدات الصحية بمختلف مناطق المحافظة وتم اختيار ١٠ وحدات صحية بمناطق المنتزة ووسط، وبدأ العمل في وحدتي صحة جون ومحسن بخطوات متتالية منها تدريب العاملين بالوحدات الصحية من الفئات المختلف، إمداد الوحدات باجهزة طبية وغير طبية لتحسين الخدمة المقدمة.