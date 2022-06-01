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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بروتوكول تعاون بين جامعة الوادي الجديد وهواوي لرفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجيا

جانب من الزياره
جانب من الزياره

زار نائب المدير التنفيذي لشركة هواوي الشرق الأوسط  كونتيم  جامعة الوادي الجديد.

والتقي بالأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور احمد سيد حرباوي ئائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب   والاستاذ الدكتور احمد ثابت المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة وذلك لبحث اطر التعاون بين الجامعة والشركة في مجال تكنولوجيا المعلومات وإنشاء مركز البيانات الجديد بمبني الأختبارات الإلكترونية.

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كما تم  توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة وشركة هواوي لرفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجيا وتطوير الخدمات والتحول لجامعة ذكية من الجيل الرابع وتدريب العناصر البشرية اثناء عمليات التركيب ، واكد الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي ان الجامعة تاخذ خطوات جادة في مجال  التحول الرقمي وان الجامعة قد شهدت تطور ملحوظ خلال السنتين الماضيتين.

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