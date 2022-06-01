عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

للمشاركة في المشروعات والنمو الاقتصادي.. ماذا يعني إعداد إستراتيجية للقطاع الخاص؟

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي والرئيس البولندي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات.

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بـ مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس البولندي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في الجانب الاقتصادي، والذي ينطوي على الكثير من الفرص الواعدة في قطاعات مختلفة، من أهمها زيادة حجم التبادل التجاري، وكذلك نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة البولندية في مصر، إلى جانب مجالات السياحة والتحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة.

كما أشار مدبولي إلى حضوره مع الرئيس البولندي فعاليات منتدى الأعمال المصري – البولندي، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من البلدين، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المستقبلي في مختلف المجالات، والذي اختتم بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

وتناول نتائج لقائه بوفد أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، موضحاً أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين القاهرة وواشنطن، والتأكيد على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الحكومة، من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد عند مستويات مرتفعة.

رئيس الوزراء: لم نحمل المواطن الزيادة الحقيقية للأسعار ونسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي|فيديو

بشرة خير .. الحكومة: تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية 2023

مشاركة القطاع الخاص بالمشاريع 

ولفت رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى جهود الحكومة فيما يتعلق بإعداد استراتيجية خاصة بالقطاع الخاص، تضمن مشاركته في المشروعات المختلفة،  كما دعا الشركات الأمريكية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة به.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عمر الخبير الاقتصادي إن الدولة المصرية تقوم بالتعاون مع الدول التي تكون لها شراكة وتجارب في الزراعة  والاكتفاء الذاتي من السلع، ومنها بولندا التي لها خبرة كبيرة في إنتاج القمح والأرز وغيرهما من السلع الاستراتيجية.

وأضاف عمر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر تسعى لهذا التعاون، لدعم الدولة من ناحية العمليات الزراعية والعمليات الاستراتيجية الكبرى التي تقوم بها الدولة من خلال استصلاح الأراضي الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية، حتى يزداد الإنتاج، بعد أن كانت تستهلك 75% من حجم استهلاك المصريين من الخارج.

الوزراء: نستهدف زيادة الصادرات الزراعية لـ3.6 مليار دولار والاكتفاء الذاتي للقمح بنسبة 65%

برلماني: مشروع مستقبل مصر يحقق طفرة إنتاجية ويعزز الصادرات الزراعية

نستهدف تقليل الصادرات الزراعية 

وأشار عمر، إلى أن الخطة الاستراتيجية للدولة، تسعى أن يكون لديها اكتفاء ذاتي من السلع الاستراتيجية، أو تقلل عدد نسبة الاستيراد من الخارج، حتى يصل لـ 35%.

وفيما يتعلق بشراكة القطاع الخاص بجميع المجالات أوضح عمر، أن هذا انتعاش الاقتصاد الحر التي تسعى إليه الدولة، وهي السوق الحر التي يقودها القطاع الخاص في ظل تواجد الدولة، حيث أن مراقبة الدولة للسوق الحر تساعد على التوازن الاقتصادي التي يحتاجه المواطن والدولة.

ومن ناحية أخرى، تستهدف الدولة رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح إلى 65% بحلول 2025.

وسبق وأصدرت وزارة الزراعة، أنه تم حصاد أكثر من 700 ألف فدان من القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد في أول أبريل.

ومن جانبه، صرح ركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بأنّ مصر تستهدف زيادة الصادرات الزراعية إلى 3.6 مليارات دولار خلال 2023/22 مقابل 2.4 مليار دولار في 2021/20، وتسعى مصر لرفع الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول 2025 إلى 65% مقارنة بنحو 45% في 2020.

محاور رئيسية لزيادة الإنتاج 

وفي هذا الاطار، قال السيد القصير وزير الزراعة إن لدينا محورين رئيسيين، أولهما محور التوسع الأفقي والمشروعات القومية لزيادة الرقعة الزراعية للتغلب على نقص الرقعة الزراعية والتعدي على الأراضي الزراعية، والزحف العمراني عبر مشروعات كبيرة لتنمية شمال سيناء والدلتا الجديدة والريف المصري، وتوشكى.

ولفت القصير إلى أنه بدخول هذه المشروعات والمساحات الزراعية حيز التنفيذ سيؤدي ذلك إلى رفع نسبة المساحة المنزرعة وبالتالي تعزيز نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح.

وتابع: «ويتمثل المحور الثاني الذي تعمل عليه وزارة الزراعة في التوسع الرأسي مع الأخذ بعين الاعتبار محدودية الأرض والمياه؛ إذ تسعى وزارة الزراعة لرفع متوسط إنتاجية الفدان الواحد» مؤكدًا أن :«متوسط الإنتاجية لفدان القمح المصري بلغ حوالي 2.8 طن أي بين 19 و20 أردبا فيما يصل المتوسط العالمي 1.5 طن فقط الأمر الذي يعكس جهد الدولة في هذا المجال».

والجدير بالذكر، أن الدولة قامت بتأسيس مشروع توشكي، خلال الفترات الماضية القريبة، حيث أحد المشروعات الواعدة لزراعة القمح في مصر، وكان مشروع حوالي 64 ألف فدان قمح، وتمت زيادة 250 ألف فدان على المساحة المزروعة، وغالبية هذه الأراضي من الأراضي الحديثة في توشكي والعوينات ومستقبل مصر، حيث إن الرئيس السيسي أعطى تعليمات لإضافة نصف مليون فدان في المرحلة القادمة، وإضافة مليون فدان في المرحلة التي تليها.

سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي 

ونرصد لكم أهم سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح منها :

- العمل على زيادة مساحات زراعة الأقماح إلى الضعف؛ أي زراعة نحو 7 ملايين فدان من القمح، بالتوسع في استصلاح أراضٍ جديدة وزراعتها أو تحميل القمح على الزراعات الشتوية الأخرى أو زيادة مساحات زراعة الأقماح بالحد من زراعة بعض المحاصيل غير الأساسية الشتوية الأخرى.

- زيادة إنتاج فدان القمح إلى الضعف؛ بزراعة أصناف من الأقماح ذات إنتاجية عالية وزراعتها بطرق زراعة حديثة ونظم ري متطورة تزيد الإنتاجية وتقلل الفاقد؛ بحيث يصل إنتاج الفدان إلى 5.4 طن.

-  تقليص استهلاكنا من الأقماح إلى 9 ملايين طن سنويًّا، واستخدام البدائل المتاحة في تصنيع الخبز مع السيطرة على الزيادة السكانية الرهيبة.

مصطفى مدبولي التعاون بين مصر وبولندا مشاركة القطاع الخاص بالمشاريع سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي مشروع توشكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

20 ألف جنيه غرامة حجب الطفل عن صاحب الرؤية | مشروع قانون

احترس من هذه الأعراض المبكرة للسرطان

في اليوم العالمي لـ الحليب.. تعرف على أضراره

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

رسميًاً .. كاف يلغي قرار استبعاد منتخب ساوتومي من تصفيات أمم إفريقيا

موضوعات متعلقة

الوزراء: نستهدف زيادة الصادرات الزراعية لـ3.6 مليار دولار والاكتفاء الذاتي للقمح بنسبة 65%

برلماني: مشروع مستقبل مصر يحقق طفرة إنتاجية ويعزز الصادرات الزراعية

ترشيحاتنا

ماهر همام: رحيل موسيماني بات وشيكا وأتمنى فايلر مدربا للأهلي.. فيديو

تونس.. قيس سعيد يعزل 57 قاضيا لاتهامهم بالفساد ودعم الإرهاب

ميسي يقود الأرجنتين للفوز على إيطاليا ويتوج بكأس الأبطال.. ملخص وأهداف

طارق حامد: أنا في إسبانيا للتأهيل ولم أوقع لأي فريق.. فيديو

رابطة مصنعي السيارات: الدولار يؤثر بشكل كبير في ارتفاع الأسعار

نقلة تكنولوجية جديدة.. مصر تطلق نايل سات 301| تعرف على أهدافه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

فيديو

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

أجرى عدة عمليات ثم أسلم الروح.. الأطباء تنعى أحمد سمير طبيب المنوفية..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ