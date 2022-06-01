الرئيس التونسي: لا نقبل بأي تطاول على القضاة الشرفاء.. فيديو

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن هناك تأخير متعمد في القضاء لفتح كل الملفات، مؤكدا أنه لا نتدخل في القضاء ونرفض أي تدخل مهما كان مصدره.

وأضاف قيس سعيد، خلال كلمته التي ألقاها، خلال اجتماعه مع الحكومة التونسية، انه لا نقبل بأي تطاول على القضاه الشرفاء.

وتابع الرئيس التونسي، ان لم يعد مقبولا أن نشهد قصورا في العدالة

أكد رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد أن القوات المسلحة العسكرية قادرة، بإيمانها العميق وبشعورها المثقل بالمسؤولية، على الحفاظ على الوطن وسلامة المواطنين، وعلى تجاوز كل الصعوبات حتى تبقى راية تونس مرفوعة في كل مكان.