أخبار الفن| موعد عرض مسرحية صافي وفافي.. بوستر كيرة والجن.. عيد ميلاد مورجان فريمان

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة والتي نستعرضها من خلال السطور التالية.



تعرف على ميعاد عرض مسرحية صافي وفافي ل يسرا| خاص

كشفت الفنانة بسنت صيام عن موعد خروج مسرحية "صافي وفافي للفنانة يسرا بعد تأجيلها.

هند صبري تروج لفيلم كيرة والجن عبر انستجرام

نشرت الفنانة هند صبري ، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

في عيد ميلاد مورجان فريمان.. صاحب الأفلام الأعلى إيرادات.. وخدم بالقوات الجوية

يحتفل اليوم النجم العالمي مورجان فريمان بعيد ميلاده ال85، وهو واحد من أهم نجوم السينما الأمريكية والعالمية، وصاحب الأدوار الهامة والصعبة.

محمد لطفي يتحدى تايسون بماتش على 2 مليون دولار

شارك الفنان محمد لطفي، صورة جديدة مع العالمي تايسون، متحديه في ماتش يجمعهم، وذلك عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

لكل أم عانت وشفيت.. مايا دياب تطرح أغنية أمى يا أمى

طرحت الفنانة مايا دياب أغنية "أمى يا أمى" وهى أغنية خاصة للأمهات اللاتى ينجبن أطفالهن قبل وقتهن الطبيعى مع مشاكل صحية يعانون منها طيلة حياتهم "الأطفال المبتسرين".

