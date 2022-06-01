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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي يتفقد مشروعات التطوير والرصف بمركز في طنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،مساء اليوم ،يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، مشاريع التطوير بالعاصمة طنطا.

بدأت الجولة بتفقد كورنيش الغفران بمرحلتيه، الأولى والممتدة من الطريق السريع وحتى شارع أم القرى ضمن خطة تطوير العشوائيات، والثانية من شارع أم القرى وحتى منطقة الداون تاون ضمن الخطة الاستثمارية بالمحافظة وذلك بإجمالي طول 3700 متر وتكلفة 35 مليون جنيه، كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء كورنيش طنطا في مرحلته الخامسة والممتدة من بداية مزلقان سكة المحلة وحتى كوبري فاروق بطول 3 كم وبإجمالي تكلفة 69 مليون جنيه.

وامتدت الجولة لتفقد مشروع عربات الطعام المتنقلة والمقام بمنطقة الإستاد بطول 500 متر والتي تعتبر أول منطقة مخصصة لعربات الطعام المتنقلة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ووضع حلول فعليه ومبتكرة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، حيث ستوفر المنطقة خدمات تقديم الطعام للمترددين على الكورنيش من ساكني المحافظة، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب العاملين على تلك العربات.

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واختتمت الجولة بتفقد أعمال رصف  شارع سكة شوبر بداية من شارع اللواء جابر وحتى الربط بأعمال الرصف بحي أول طنطا بطول ١ كم وعرض ١٦ متر حيث تم الإنتهاء من وضع طبقة الأسفلت الأولى وجاري تركيب البلدورات والأرصفة.

رافق المحافظ خلال جولته محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والأستاذ أشرف حسن رئيس حي أول طنطا ووليد الحلاوني نائب رئيس مركز ومدينة طنطا.

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