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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة التضامن: الدراما حققت نتائج إيجابية هذا العام في تناولها لقضية المخدرات

صدى البلد

أعلنت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2022 ،ومقارنتها بالسنوات الماضية، لافتة إلى أن الدراما حققت هذا العام نتائج إيجابية في تناولها لقضية المخدرات بالمقارنة بالسنوات الماضية‪ .‬

جاء ذلك خلال الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر مايو من كل عام  ،بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور  أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية  وعدد من الكتاب والمنتجين  والفنانين وأعضاء مجلس النواب‪ ‬ .
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وصرحت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،بأن موعدنا  اليوم مع صناع الدراما لتقييم تناول قضيتي تعاطى المخدرات والتدخين في دراما شهر رمضان من كل عام يأتي انطلاقا من الإيمان  الراسخ بقيمة الدراما المصرية ودورها الرائد في تشكيل فكر ووجدان المجتمع في مصر والوطن العربي؛ حيث أن الدراما بكل صورها أكثر القوالب والأشكال الفنية والإعلامية جذباً ومن ثم تأثيراً فى المجتمع بكل فئاته، هي التعبير عن الحياة بتفاعلاتها ومشكلاتها؛ وهى آلية مهمة لتناول وطرح القضايا الاجتماعية بما تملكه من أدوات جذب وتأثير تتمحور حول القصة الإنسانية الاجتماعية والحبكة الدرامية والأداء الجيد للممثلين المفضلين والمؤثرات الصوتية والألوان، ويتجلى تأثيرها الفعال في قضية مكافحة التدخين والمخدرات لاسيما بين الأطفال والنشء حتي أن 72% من طلبة مدارس المرحلة الثانوية يستمدون معرفتهم بشأن قضية التعاطي والإدمان من الدراما التليفزيونية وفقاً لدراسة علمية أجراها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي‪.

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