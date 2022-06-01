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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصنعو السيارات: إنشاء مجلس أعلى للصناعة يسهم في تعميق الإنتاج المحلي

سيارات
سيارات

قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات،  تعليقا على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، إن الدولة تعمل على تعميق الإنتاج المحلي من السيارات.


وأضاف خالد سعد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :"  السيارات أصبحت من الأساسيات في حياة المواطن المصري".

 

وتابع خالد سعد:" المجلس الأعلى يهتم بالتحديات والمعوقات التي تواجه قطاع مصنعي السيارات  من أجل زيادة الإنتاج المحلي من السيارات ".

 

وأكمل خالد سعد :" بعض الشركات اضطرت إلى إعادة أموال السيارات لحاجزي السيارات  لان الشركات الأم  في العالم خفضت الإنتاج بنسبة 40 %  مما أدى إلى مشكلة في توريد السيارات ".

 

ولفت خالد سعد :"بعض شركات السيارات العالمية خفضت إنتاجها من السيارات بنسبة 40 %بما يؤثر تأثير سلبي على توفير السيارات في العالم".

 

وافق مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، ويكون المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أو من يُنيبه، ويختص المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.

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