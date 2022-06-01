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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة : الصلاة أعظم الأركان في الدين

علي جمعة
علي جمعة

قال  الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الصلاة هي ركن من أركان الدين، بل هي أعظم الأركان مشيرا إلى أن الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين كما قال الله تعالى.

وأضاف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنه لا يوجد في أي ديانة هذا الكم من الصلوات يوميًا.

واختتم : نحن أمام اهتمام بالغ بقضية الصلاة وهي مفتاح عظيم، والاستهانة بها مؤذية في الحياة الدنيا، فهي محور ينبغي أن نلتف جميعًا حوله.

هل التسبيح بعد الصلاة مباشرة أم بعد ركعتي السنة وهل يشترط فيه الطهارة ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ، خلال أحد الدروس الدينية. 

علي جمعة: هذة الآية تأمرنا بالصلاة على النبي

الدكتور علي جمعة رئيسا للجنة الحكم والمناقشة برسالة دكتوراة في آداب المنصورة


ورد المفتي السابق قائلا: التسبيح لا يكون إلا بعد الصلاة مباشرة ولم يرد في الشريعة أن التسبيح بعد ركعتي السنة وإنما قال النبي "من قال دبر كل صلاة" وهذا معناه عقب الصلاة مباشرة.

وتابع: نجد بعض المصلين يؤجل التسبيح إلى ما بعد ركعتي السنة وهذا لم يرد به نص أو دليل، كما أن التسبيح لا يشترط فيه الطهارة فلو أن شخص أنهى صلاته وإذا به يسبح فانتقض وضوؤه فلا حرج في ذلك فليكمل تسبيحه لأنه لا يشترط فيه الوضوء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حال.


فضل الأذكار بعد الصلاة

ومن جانبه قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو لجنة الدعوة بالأزهر الشريف، إن من صلى جماعة وجلس يردد الأذكار عقب الصلاة فله أجر كمن صلى جماعة مع الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ويغفر الله له جميع ذنوبه، ويُكتب له أجر مجاهد في سبيل الله، وتفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها كيفما يشاء.

واستشهد «عبد الرازق» في تصريح له بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سَبَّحَ الله فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَحَمِدَ الله ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَكَبَّرَ الله ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ المِائَةِ: لا إلَهَ إلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الملْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ».

علي جمعة الدروس الدينية فضل الأذكار بعد الصلاة الصلاة

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