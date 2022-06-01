جدول أعمال النواب: مناقشة مشروع قانون مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان.. وطلبات إحاطة لتشجيع الصناعة المحلية

4 قرارات جمهورية لاتفاقيات دولية على طاولة النواب الأسبوع المقبل

النواب يناقش حزمة من طلبات إحاطة حول سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة



يعاود مجلس النواب عقد جلساته العامة خلال الأسبوع القادم أيام (5 و6 و7 ) يونيو 2022، الذي يناقش خلاله عدد من التشريعات وطلبات الإحاطة الموجهة إلى الحكومة خاصة فيما يتعلق بالقطاع الصناعي ودعم الصناعة المحلية.

وجاءت كالآتي:

أولاً: طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة وزيرة التجارة والصناعة (يوم الأحد 5 يونيو).

ثانياً: طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة الدكتورة وزيرة البيئة (يوم الإثنين 6 يونيو).

ثالثاً: مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة (يوم الثلاثاء 7 يونيو):

مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

ويهدف مشروع القانون إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظراً لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

يهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 (الذي يقرر اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة) لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2022، وذلك لما له من أثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، فضلاً عن أن ذلك يخفف من العبء على محكمة النقض.

رابعاً: اتفاقيات دولية

1. قرار رئيس الجمهورية رقم (160) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليون و607 ألف دولار أمريكي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 20/ 1/ 2022.

2. قرار رئيس الجمهورية رقم (168) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا- المنصورة- دمياط، بطول 119 كليو متر الموقع بتاريخي 9/ 12/ 2021 و4/ 1/ 2022.

3. قرار رئيس الجمهورية رقم (167) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان" لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقع بتاريخي 4/ 1/ 2022 و5/ 1/ 2022.

4. قرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان الذي تضمن تسهيلاً ائتمانياً بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة بمبلغ 25 مليون و100 ألف يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 28/ 3/ 2022.



النواب يناقش حزمة من طلبات إحاطة حول سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة

ويواصل البرلمان عقد جلساته الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من طـلبات الإحاطــة والأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة:



1 - طلبات إحاطة وسؤال وطلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية.



أ - طلبات إحاطة مقدمة من:

العضو معتز محمد محمود

2-

العضو أيمن محسب

3-

العضو ايلاريا سمير حارص

4-

العضو أحمد سمير صالح

5-

العضو مجدي ملك

6-

العضو يسري المغازي

7-

العضو ضياء الدين داود

8-

العضو محمد مصطفى السلاب

9-

العضو محمد صلاح أبو هميلة

10-

العضو أحمد علي إبراهيم

11-

العضو نشأت فؤاد عباس

12-

العضو فتحي قنديل

13-

العضو محمد سليمان

14-

العضو محمود عصام موسى

15-

العضو عامر الشورى

16-

العضو محمد الصمودي

17-

العضو محمود البرعي

18-

العضو أمل سلامة

19-

العضو مجدي سيف

20-

العضو نافع عبد الهادي

21-

العضو إيهاب عبد العظيم

22-

العضو أحمد الألفي

23-

العضو حسام المندوه

24-

العضو يونس عبد الرازق

25-

العضو العربي فؤاد

26-

العضو ولاء التمامي

27-

العضو علي العساس

28-

العضو أحمد يحيى الجحش

29-

العضو فؤاد أباظة

ب - سؤال مقدم من : العضو أحمد بلال البرلسي

جـ - طلبات مناقشة عامة مقدمة من:



1.العضو مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي.

2. العضو روان لاشين وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع.

3. العضو علاء عابد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.

2- طلبات إحاطة مقدمة من :

1.العضو محمد سعد عوض، بشان فرض رسوم اغراق على خامة اللى فى سى وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولى ايثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالاغلاق.

2. العضو نرمين بدراوي، عن انتشار الايدى العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين.

3. العضو محمود العزب، عن عدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية.

4. العضو أحمد حتة، عن القيود الجديدة على استيراد السيارات.

5. العضو كريم السادات، عن ضرورة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر للأستثمار والمشروعات الصناعية.

3- أسئلة مقدمة من :

1. العضو مارسيل سمير، عن إجراءات تطوير مراكز الكفاية الانتاجية.

2. العضو محمد الصمودي، عن جهود إحياء الصناعات اليدوية.

3.العضو آمال عبد الحميد، عن موقف الحكومة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم التصديق عليها (RCEP) ودخولها رسمياً حيز التنفذ.

4.العضو جيهان البيومي، عن جهود الوزارة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

كما يشهد مجلس النواب الاثنين مناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من:

1. النائب مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي.

2. العضو روان لاشين وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع.

3. العضو علاء عابد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.

كما يناقش طلبات إحاطة مقدمة من :

1. النائب محمد سعد عوض، بشان فرض رسوم اغراق على خامة اللى فى سى وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولى ايثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالاغلاق.

2. النائبة نرمين بدراوي، عن انتشار الايدى العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين.

3. النائب محمود العزب، عن عدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية.

4. النائب أحمد حتة، عن القيود الجديدة على استيراد السيارات.

5. النائب كريم السادات، عن ضرورة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر للأستثمار والمشروعات الصناعية.

كما يناقش أسئلة مقدمة من :

1. النائبة مارسيل سمير، عن إجراءات تطوير مراكز الكفاية الانتاجية.

2. النائب محمد الصمودي، عن جهود إحياء الصناعات اليدوية.

3. النائبة آمال عبد الحميد، عن موقف الحكومة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم التصديق عليها (RCEP) ودخولها رسمياً حيز التنفذ.

4. العضو جيهان البيومي، عن جهود الوزارة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

كما يناقش طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة رشا أبو شقرة وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية.