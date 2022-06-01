اتحاد الكرة ينظم استقبالا خاصا بـ الورود لـ محمد صلاح بمطار القاهرة

نظم اتحاد الكرة استقبالا خاصا بالورود لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني ، لدي وصوله اليوم الي مطار القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى استعدادا لمباراتي غينيا واثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.



ووصل نجم ليفربول الإنجليزي علي متن الطائرة القادمة من دبي، وقامت سلطات مطار القاهرة بإنهاء إجراءات وصوله عبر صالة الخدمة المميزة بمبني الركاب رقم 2، وسط إجراءات أمنية مكثفة داخل وخارج صالة الوصول.

ويجرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد منتخب مصر مسحة طبية اليوم قبل الانضمام إلى معسكر الفراعنة، استعدادا لخوض مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة فى كوت ديفوار 2023.



وغاب محمد صلاح عن انطلاق معسكر منتخب مصر حيث كان فى راحة لمدة 24 ساعة عقب خوض المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أوروبا أمام ريال مدريد والتى تعرض للهزيمة بهدف مقابل لا شىء.