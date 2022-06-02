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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الاستعانة بالخبرات اليابانية في دعم التأمين الصحي يضمن رعاية طبية متميزة

دعم تنفيذ مشروع التأمين
دعم تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل

قال النائب هاني عبد الشهيد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن التعاون مع وكالة جايكا بشأن دعم تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، بإجمالي 400 مليون دولار، والذي سيبدأ خلال العام المقبل 2023، من شانه تحقيق حلم المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة بخبرات عالمية والاستفادة بالتجربة اليابانية.

وتابع عبد الشهيد في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الاستعانة بالخبرات اليابانية في دعم منظومة التأمين الصحي، على نحو يسهم في توطين أحدث الخبرات الدولية، واستدامة جودة الخدمة، يضمن توفير رعاية صحية متميزة وشاملة لكافة المواطنين خلال السنوات القادمة من أجل تخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودي الدخل.

ونوه عبد الشهيد أن المشروع القومي لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يُعد الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، كما أن الدولة المصرية تسعى في تقديم كل سبل الرعاية الطبية اللازمة بجودة عالية.

الرعاية الصحية منظومة التأمين الصحي مجلس الشيوخ الدولة المصرية جايكا

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