عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يشارك في الاحتفال بـ العيد القومي لـ إيطاليا

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

شارك، مساء اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في الاحتفال الذي أقامته سفارة إيطاليا بالقاهرة بمناسبة الذكرى الـ 76 للعيد القومي لدولة إيطاليا.

حضر الاحتفال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من سفراء الدول الأجنبية بمصر، ومجموعة من أعضاء مجلس النواب المصري والشخصيات العامة.

وخلال الاحتفال، ألقى السيد Michele Quaroni سفير دولة إيطاليا بالقاهرة كلمة تحدث خلالها عن العلاقات التي تربط بين مصر وإيطاليا في العديد من المجالات والتي من بينها السياحة والآثار و التعليم.

 وزير السياحة والآثار كان قد التقى في شهر أبريل الماضي بسفير دولة إيطاليا بالقاهرة، ورئيس اتحاد شركات السياحة الإيطالية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا. 

كما شاركت الوزارة مؤخرا في معرض ميلانو السياحي الدولي BIT الذي أُقيم فى أبريل الماضي بمدينة ميلانو بإيطاليا والذي يعد من أهم المعارض المهنية بالسوق الإيطالي.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

في اليوم العالمي لـ الحليب.. تعرف على أضراره

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

التموين تؤكد: أرز البطاقات ثابت عند 10 جنيهات

رسميًاً .. كاف يلغي قرار استبعاد منتخب ساوتومي من تصفيات أمم إفريقيا

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

ترشيحاتنا

خبير: الجمارك حررت سعر الدولار الجمركي لمواجهة التحديات العالمية

رابطة تجار السيارات : موجة جديدة في ارتفاع الأسعار مع زيادة الدولار

بلومبرج: روسيا تخلفت عن دفع 1.9 مليون دولار فوائد على ديونها

توقعات بـ انتشار أطفال افتراضيين لمكافحة الزيادة السكانية عالميًا

منحة من جايكا اليابانية لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل ..فيديو

اتحاد الكرة ينظم استقبالا خاصا بـ الورود لـ محمد صلاح بمطار القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

سره دفن معه.. هل أخفى سمير صبري أبناءه عن الإعلام؟ وسماح أنور: ابو ابني مات

فيديو

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

أجرى عدة عمليات ثم أسلم الروح.. الأطباء تنعى أحمد سمير طبيب المنوفية..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ