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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لضمان التطبيق الأمثل.. اتفاقية مع جايكا اليابانية لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل

منحة من جايكا اليابانية لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل ..فيديو

مجمع هيئات التأمين
مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل

كشف حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة لـ التأمين الصحي الشامل، عن تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن أهم شيء في منظومة التأمين الصحي الشامل هو التعلم من خبرات الغير.

وقال حسام صادق خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع علي قناة «الحياة»، إن هناك تعاون مع الوكالة الفرنسية ووكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا» والبنك الدولي لنقل خبراتهم في منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد لتقديم الخدمة الجيدة للمواطن بتقنيات وتكنولوجيا متقدمة.

وأضاف المدير التنفيذي للهيئة العامة لـ التأمين الصحي الشامل، أن حسن إدارة المنظومة يجعلنا نبتعد عن الإهدار في الخدمات التي تقدم ولا يحدث تلاعب في المنظومة ونحافظ على الاستدامة المالية لصرفها في أماكنها السليمة .

منحة مقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا»

وأوضح حسام صادق، إن المشروع منحة خاصة مقدمة من وكالة التعاون الدولي اليابانية مدتها عامين، وسينتهي 2024 ويصب في إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل يتعلق بالتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات .

وأشار إلى أن المنحة تهدف إلي تدريب العاملين في منظومة التأمين الصحي الشامل حتى يستطيعون التعامل مع التكنولوجيات التي ستقدم الخدمة .

التامين الصحي الشامل جايكا وكالة اليابان للتعاون الدولي منظومة التأمين الصحي حسام صادق

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