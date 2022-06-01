عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد: العالم يعاني من كارثة غذائية والتضخم وصل 10% في أمريكا

نبيل زكي
نبيل زكي

أكد الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية، أن العالم يعاني من كارثة غذائية محققة وحلول الأزمة الاقتصادية العالمية محدودة، لافتا إلى أن كل دول العالم تعاني من مستويات تضخم غير مسبوقة ومعدل التضخم فى امريكا اقترب من 10% وهذه الأرقام لم تُشاهدها من عقود.

 

وأوضح الدكتور نبيل زكي، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن روسيا واوكرانيا لهم دور كبير في الأزمة العالمية الحالية، حيث أن روسيا وأوكرانيا من أهم الدول في منظومة التجارة الخارجية ومسئولين عن ثلث الغذاء في العالم ومسئولين عن ربع معدلات التصدير في العالم.

 

وأشاد الدكتور نبيل زكي، بمستوى أداء وزارة التموين المصرية وقدرتها على توفير السلع للمواطنين، قائلا: "وزارة التموين في مصر عاملة شغل ممتاز، وصحيح أن هناك ارتفاع في أسعار السلع ولكن كل السلع متوفرة أمام المواطنين".
 

العالم التضخم الاقتصاد اخبار التوك شو اقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

في اليوم العالمي لـ الحليب.. تعرف على أضراره

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

التموين تؤكد: أرز البطاقات ثابت عند 10 جنيهات

رسميًاً .. كاف يلغي قرار استبعاد منتخب ساوتومي من تصفيات أمم إفريقيا

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

ترشيحاتنا

خبير: الجمارك حررت سعر الدولار الجمركي لمواجهة التحديات العالمية

رابطة تجار السيارات : موجة جديدة في ارتفاع الأسعار مع زيادة الدولار

بلومبرج: روسيا تخلفت عن دفع 1.9 مليون دولار فوائد على ديونها

توقعات بـ انتشار أطفال افتراضيين لمكافحة الزيادة السكانية عالميًا

منحة من جايكا اليابانية لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل ..فيديو

اتحاد الكرة ينظم استقبالا خاصا بـ الورود لـ محمد صلاح بمطار القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

سره دفن معه.. هل أخفى سمير صبري أبناءه عن الإعلام؟ وسماح أنور: ابو ابني مات

فيديو

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

أجرى عدة عمليات ثم أسلم الروح.. الأطباء تنعى أحمد سمير طبيب المنوفية..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ