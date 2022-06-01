أستاذ اقتصاد: العالم يعاني من كارثة غذائية والتضخم وصل 10% في أمريكا

أكد الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية، أن العالم يعاني من كارثة غذائية محققة وحلول الأزمة الاقتصادية العالمية محدودة، لافتا إلى أن كل دول العالم تعاني من مستويات تضخم غير مسبوقة ومعدل التضخم فى امريكا اقترب من 10% وهذه الأرقام لم تُشاهدها من عقود.

وأوضح الدكتور نبيل زكي، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن روسيا واوكرانيا لهم دور كبير في الأزمة العالمية الحالية، حيث أن روسيا وأوكرانيا من أهم الدول في منظومة التجارة الخارجية ومسئولين عن ثلث الغذاء في العالم ومسئولين عن ربع معدلات التصدير في العالم.

وأشاد الدكتور نبيل زكي، بمستوى أداء وزارة التموين المصرية وقدرتها على توفير السلع للمواطنين، قائلا: "وزارة التموين في مصر عاملة شغل ممتاز، وصحيح أن هناك ارتفاع في أسعار السلع ولكن كل السلع متوفرة أمام المواطنين".

