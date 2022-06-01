خبير اقتصاد: لدينا بنية أساسية رائعة بمصر ونحتاج للاستثمار |فيديو

أكد الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية، أن جميع مشاكل اقتصاد مصر تعالج بالاستثمار.

لافتا أن الاستثمار الاجنبي في مصر غير موجود بصورة كبيرة.

وأضاف الدكتور نبيل زكي، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن الاقتصاد أمن قومي مثل أمن الحدود والاقتصاد علم وفن وخبرة.

وأشار الدكتور نبيل زكي، إلى أن مصر لديها قوة اقتصادية حقيقية تستطيع أن تبنى عليها في المستقبل، متابعا: "فى انجازات حصلت في قطاع الكهرباء وقطاع الغاز عدنا إلى الخريطة العالمية للغاز ووصلنا للمركز الـ14 فى العالم في الغاز واكتشاف حقل ظهر عمل فرق معانا"، مؤكدا أن لدينا بنية أساسية رائعة ونحتاج للاستثمار.