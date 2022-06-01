محمود مسلم: أقترح ضم أسر الشهداء وأجهزة الأمن للحوار الوطني

ناشد محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بضم أسر الشهداء إلى الحوار الوطني، لكونهم أحق وأولى بالتعبير عن رأيهم، بالإضافة إلى ضم أجهزة الأمن.

وأضاف "محمود مسلم"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن"، يجب أن يكون الحوار الوطني شاملا لكافة الفئات والأفراد، متابعا: أسر الشهداء أكثر من دفع الثمن لحماية البلد.

وتابع:"أسر الشهداء لهم دين في رقابنا..وتعامل الرئيس السيسي معهم خير دليل على أهميتهم"، منوها بأن الحوار المجتمي ييجب أن يضم كافة الفئات، باستثناء الإخوان ومن يتعاون معهم.

وأشاد بفكرة تنفيذ الحوار الوطني، وهو يستهدف الحديث عن كافة الأمور.



