أخبار التوك شو.. الموبايل والقلم.. أحمد موسى: سعر الدولار الجمركي ارتفع 10%.. رابطة تجار السيارات: مصر متغرقة عربيات صيني وكوري خارج اتفاقيات الإعفاء

تناولت برامج التوك شو، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:



الموبايل والقلم .. أحمد موسى : سعر الدولار الجمركي ارتفع 10% |فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن سعر الدولار الجمركي ارتفع بنسبة 10% اليوم، وهذا الأمر سيؤثر على جميع السلع، معلقًا :" أى شئ يأتى من الخارج سيكون بسعر مرتفع".

وقام أحمد موسى خلال تقديمه برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، برفع الموبايل على الهواء، و القلم، وقال إن هذه الأشياء سترتفع.

رابطة تجار السيارات: مصر متغرقة عربيات صيني وكوري خارج اتفاقيات الإعفاء الجمركي

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن مصانع الاتحاد الأوروبي، وخاصة مصانع السيارات، متأثرة بأزمة الغاز الروسي، مؤكدًا أن الفترة المقبلة صعبة جدًا على تجار السيارات والمستهلكين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، يوجد زيادة حقيقية في أسعار السيارات، خلال الفترة الماضية من 15 إلى 20%، مؤكدًا أن رئيس الرقابة الصناعية تدخل لحل أزمة سيارات في شركة كبيرة، والقرارات التي اتخذت تسببت في قلة المعروض من السيارات

الأغذية العالمي: 20 مليون شخص على حافة المجاعة والأزمة الحالية الأصعب

قالت الدكتورة عبير عطيفة المتحدث الإعلامي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن الأمن الغذائي من الملفات المهمة التى تواجه العالم، وأن النظام العالمى تحت اختبار قاسي.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن العالم بالكامل متشابك، ولا توجد دولة بعيدة عن الدولة الأخرى، ولا يمكن أن نقول أنها بعيدة عن التأثيرات العالمية.

شعبة الأجهزة الكهربائية: 10 % زيادة فى الأسعار

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إن 90% من مدخلات الإنتاج لـ الأجهزة الكهربائية تأتى من الخارج، ولكن الصناعة تتم فى مصر، وأن رفع سعر الدولار الجمركي سيساهم فى رفع أسعار الأجهزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الزيادات ستتراوح ما بين 5 لـ 10 % بعد رفع سعر الدولار الجمركي.

طارق الخولي: قائمة العفو الرئاسي ساهمت في خروج 40 شخصا غير الصحفيين|فيديو

قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، تلقيت قرارا بإعادة تفعيل اللجنة بسعادة خاصة أن بداية عمل اللجنة كانت في عام 2016، وقام الرئيس السيسي بالإفراج عن الشباب المحبوسين في قضايا الرأي والتعبير.

وأضاف طارق الخولي، خلال لقاء له لفضائية “اكسترا نيوز”، أنه تم تشكيل اللجنة بنسختها الأولى خلال السنوات الماضية قبل حفل افطار الاسرة المصرية، كانت اللجنة غير مفعلة بشكل كبير ولكن بقرار الرئيس بالحفل تم تفعيلها.

نقابة الأطباء: فقدنا 600 طبيب بسبب جائحة كورونا..فيديو

قال الدكتور محمد سلامة جاد، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الأطباء المصريين دون غيرهم على مستوى العالم كان لهم السبق في مواجهة أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 600 شهيد من الأطباء بسبب كورونا، وهذا يدل على شدة حب الوطن، والعمل على إنقاذ الأرواح.

وتابع "جاد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد منصور، ببرنامج "رؤية"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن واجب الأطباء مهني سامي، مشيرًا إلى أن دراسة الطب من الدراسات الصعبة العميقة التي تستمر لسنوات، حيث يحصل الطالب على بكالوريوس الطب بعد 7 سنوات، وبعد ذلك يقضي الطبيب في الامتياز والتكليف 3 سنوات.

قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهري في مايو بـ657 مليون دولار.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن تجربة استزراع 7 ملايين زريعة جمبري شرق القناة، ليست فكرة جديدة بل اقترحها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2016.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مشروع الاستزراع يستهدف إنتاج 350 طنا من الجمبري والبوري والدنيس وبعض الأنواع الأخرى كمرحلة أولية، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية ستستهدف إنتاج 1500 طن من الدنيس لتوجيهه إلى المحافظات الأخرى.

شقيقة ضحية زوجة رفضت الإعتراف بأبنائها : أخويا صعبان عليا | فيديو

قالت شقيقة الزوج، ضحية الزوجة التي رفضت الاعتراف بأبنائها، إن الزوجة قطعت تليفوناتها وأغلقت جميع اتصالاتها، ولا تقوم بالسؤال عن أولادها نهائيا.

وأضف شقيقة الزوج، خلال لقاء لها لبرنامج "تفاصيل"، عبر فضائية "صدى البلد2"، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، أنه انا بمثابة الأم لهؤلاء الأطفال، ، معلقة "بنات أخويا بيقولولي يا ماما".

محمد مختار: قوافل مساعدات لـ سيناء الأسبوع المقبل

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن هناك 44 طن خضروات و مواد غذائية و ألبان تم توفيرها لـ 200 أسرة بجنوب الجيزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الصندوق يوفر المساعدات لـ الأسر الأكثر احتياجًا، وأن قافة الجيزة جزء من سلسلة قوافل يتم البدء فيها.

لرفضها إعطائه مالها.. زوج يقتل زوجته أمام إبنته

قالت والدة الضحية فاطمة إنه قبل الحادث بيوم ذهب الجاني إلى بيت أهلها وقال لها" إنزلي وإلا هاقتلك انت أو أخوكي " وكان دائم الشجار معها ؛ وكان يحمل الأسلحة القاتلة دائما مثل القطر .

أضافت إبنة الضحية في تقرير ببرنامج من الجاني المذاع على قناة الحدث اليوم أن أبيها اعتدى على والدتها بالضرب ثم في لحظه غفلة منها ضربها بالسكين في بطنها مرتين .