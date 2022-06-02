باحث اقتصادي: أزمة الغذاء العالمية بسبب نزاع بمناطق زراعة القمح بأوكرانيا.. فيديو

قال دكتور محمد شادي،الباحث الإقتصادي، إن الأزمة الإقتصادية الحالية، تتمثل في عدم وجود المنتجات الغذائية في عدد من دول العالم، مؤكدا ان العملية العسكرية الروسية تجري في بعض المناطق التى يتم زراعة القمح بها.

وأضاف محمد شادي، خلال لقاء له لفضائية “أكسترا نيوز”، ان روسيا حاصرت العدديد من الموانئ الأوكرانية، مما يوجد صعوبة في خروج القمح والمواد الغذائية لأغلب دول العالم.

وتابع الباحث الإقتصادي، أن هناك ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والاسمدة، بسبب حالة التضخم التي حدثت لأغلب دول العالم

وأشار محمد شادي إلى أن الغرب أصبح يدرك أن هناك أزمة مع الجانب الروسي في تبادل الامدادات ، وبالتالي بدأ بالبحث عن بديل يوفر عرض مستمر منتظم ، موضحا أن هناك صفقة قريبة مع الجانب لأوروبي في نقل الغاز المسال.