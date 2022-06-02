عضو لجنة العفو يشيد بالرئيس السيسي واستجابته السريعة لمطالبهم



قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب ولجنة العفو الرئاسي، إن ملف العفو الرئاسي له أبعاد إنسانية وسياسية، كما أنه يساهم في رسم حالة من التسامح والقدرة على التوسع في مفاهيم التسامح داخل المجتمع.

وأضاف "طارق الخولي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن قرارات العفو عن المحبوسين في قضايا الرأي والتعبير، دليل على مدى اهتمام القيادة السياسية بالانفتاح على كافة القوى السياسية، متابعا: قرار العفو الرئاسي دليل على رغبة الدولة في إقامة حوار وطني متكامل.

وأوضح أن قرارت العفو الرئاسي تؤثر بشكل قوي وواضح على الحوار الوطني، متابعا:" الإنفراجات التي تتم الآن أسمى السبل للتعبير عن الانفتاح والتعبير عن الأراء.



واسترسل: هناك رغبة وإرادة من قبل القيادة السياسية في إعطاء الشباب المفرج عنهم فرصة ثانية للإندماج في المجتمع وممارسة الحياة، مؤكدا على أن بناء الجمهورية الجديدة يتم على أسس التسامح والحوار.

وتوجه بالشكر إلى الرئيس السيسي، لاستجابته السريعة لطلب اللجنة بالعفو عن المهندس يحيى حسين عبدالهادي، متابعا: الرئيس يسعى بكل السبل إلى إتمام عمل اللجنة.

وتابع: الرئيس السيسي سريع الاستجابة لطلبات اللجنة، وذلك أكبر دليل على مدى الانفتاح ورغبة القيادة في الانفتاح.

ولفت إلى أن عمل اللجنة لا يتوقف فقط عند الإسهام فى المساعدة والخروج من السجن، ولكن اللجنة عليها دور فى مساعدة المفرج عنهم فى الدمج المجتمعي المفرج عنهم مرة أخرى بالإضافة إلى عودة المفصولين من العمل، وكذلك الطلاب وعودتهم للجامعات.



