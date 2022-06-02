رئيس الجمهورية يوجه بمساندة المواطن الذي احترق منزله.. منسق مبادرة حياة كريمة يوضح

قال الدكتور محمد صلاح منسق عام حياة كريمة بأسوان ؛ إن رئيس الجمهورية يرى دائما التحديات التي يواجهها المواطنون في ربوع مصر وجاءت توجيهات الرئيس بمساندة المواطن محمد خميس بقرية وادي النقره ؛ ومحو أثار الحريق والذي أدى إلى تدمير منزله بالكامل والأجهزة الموجودة بداخله .

أضاف محمد صلاح خلال مداخله هاتفية على القناة الأولى المصرية في برنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني ؛ أن مبادرة حياة كريمة قامت بتوفير الأجهزه بالمنزل وشراء مفروشات جديدة وإعاده تأهيل البيت .

أوضح منسق عن حياة كريمة بأسوان ؛ أن هذه الحالة ليست الحالة الأولى فقد قامت المؤسسه بإعادة تهيئة وبناء وتجهيز منزلين في قريه الجنينة والشباك وسيتم تسليمهم خلال أيام .

ومن جانبه قال المواطن محمد خميس الذي أحترق منزله أن مؤسسة حياة كريمة قامت بتسليمه ثلاجة وغسالة وبوتاجاز وتم حصر باقي التلفيات وسيتم تسليمه في أقرب وقت باقي مكونات منزله .