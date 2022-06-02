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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السابق لهيئة الأمان النووي: محطة الضبعة ستكون على أعلى مستوى

الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي لهيئة الأمان النووي

قال الدكتور كريم الأدهم، الرئيس التنفيذي لهيئة الأمان النووي، إن زيارة الوفد المصرى لمحطة "لينينجراد" النووية، يعد خطوة مهمة جداً في معرفة التصنيع الفعلى لمعدات محطة الطاقة النووية المصرية، وأنها تتم وفق المعايير العالمية والفنية والأمان النووي.

وأضاف "الأدهم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC"، أن المفاعلات النووية موجودة منذ عام 1955 ومع مرور الزمن يتم تطوير هذه المفاعلات والأساس فيها هو الحرص أن يكون فيها معاملات أمان عالية جداً من خلال الخبرة التشغيلية.

وأوضح أن تنويع مصادر الطاقة أصبخ اليوم أمن قومى، لافتاً إلى أن محطة الضبعة النووية ستكون من الجيل الثالث ، و مستوى الأمان بها سيكون على أعلى مستوى، وتابع:" الضبعة سيكون بها 4 مفاعلات المفاعل الواحد يستغرق 4 سنوات في إنشائه أي أن المفاعل الأول سيدخل الخدمة في عام 2026 ".

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