تجهيز العرائس والمتضررين.. تفاصيل مبادرة الناس لبعضهم بأسوان

تحدثت غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، عن مبادرة " الناس لبعضهم"، قائلة:" المبادرة بدأت من عام 2020..كانت تهدف في الأساس إلى توعية المواطنين تجاه جائحة كورونا، ولكن مع مرور الوقت أصبحت مختصة بالتعامل مع الحالات الأكثر احتياجا وتجهيز العرائس.

وأضافت “عادة أبو زيد” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية المبادرة تضم كافة منظمات العمل المدني والمجتمعي، بالتعاون مع وزارة التضامن والمختصين، متابعة: المبادرة تضم رجال أعمال ومنظمات مجتمعية وأطباء وغيرهم من المتطوعين.

وأكملت: المبادرة نجحت في تجهيز ما يقارب من 470 فتاة العام الماضي، بالإضافة إلى استمرار تجهيز العرائس حتى الآن بإجمالي 500 فتاة.

ولفتت إلى أن محافظ أسوان وجه بتوفير متطلبات المواطن محمد خميس، بقرية وادي النقرة.