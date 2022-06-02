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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبدالبصير: الكشف الأثري الجديد بمنطقة سقارة يلقي الضوء على الأسرة 26.. فيديو

مقبرة سقارة المكتشفة
مقبرة سقارة المكتشفة حديثا

قال حسين عبد البصير مدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية ، إن "الكشف الأثري" الجديد في منطقة سقارة مهم جدا لأنه يلقي الضوء علي العقائد الدينية في العصر المتأخر في الأسرة الـ 26 والتي كانت تتواجد في الدلتا " الغربية حاليا " .

وأضاف عبد البصير خلال مداخلة هاتفية في برنامج " خبر اليوم " المذاع علي قناه " أون أي " ، إن الأسرة الـ26 المكتشفة في سقارة هي النهضة التي سبقة دخول الإسكندر الأكبر لمصر وتحول مصر في هذه الفترة من مصر الفرعونية القديمة إلي مصر اليونانية الرومانية .

وأوضح عبد البصير ، ان منطقة سقارة تعد كنز كنوز العالم في الاثار مؤكدا ان ما يميز كشف سقارة الحالي هو انه تم بناؤه علي ايدي مصرية خالصة ، مؤكدا ان هذا هو الموسم الرابع للاكتشاف التي بدأت منذ عام 2018 .

مكتبة الاسكندرية اليونان الاثار الاسكندرية حسين عبد البصير اكتشاف النهضة تفاصيل أيدي مصرية

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