عبدالبصير: الكشف الأثري الجديد بمنطقة سقارة يلقي الضوء على الأسرة 26.. فيديو

قال حسين عبد البصير مدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية ، إن "الكشف الأثري" الجديد في منطقة سقارة مهم جدا لأنه يلقي الضوء علي العقائد الدينية في العصر المتأخر في الأسرة الـ 26 والتي كانت تتواجد في الدلتا " الغربية حاليا " .

وأضاف عبد البصير خلال مداخلة هاتفية في برنامج " خبر اليوم " المذاع علي قناه " أون أي " ، إن الأسرة الـ26 المكتشفة في سقارة هي النهضة التي سبقة دخول الإسكندر الأكبر لمصر وتحول مصر في هذه الفترة من مصر الفرعونية القديمة إلي مصر اليونانية الرومانية .

وأوضح عبد البصير ، ان منطقة سقارة تعد كنز كنوز العالم في الاثار مؤكدا ان ما يميز كشف سقارة الحالي هو انه تم بناؤه علي ايدي مصرية خالصة ، مؤكدا ان هذا هو الموسم الرابع للاكتشاف التي بدأت منذ عام 2018 .