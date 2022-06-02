نشرة المرأة والصحة| أعراض تدل على نقص الكالسيوم فى الجسم.. موضة مكياج صيف 2022

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

قدم الدكتورة خالد يوسف خبير التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعضالأعراض التى تدل على نقص الكالسيوم فى الجسم.

إتيكيت التعامل مع الآخرين من الأشياء التي يجب أن نتعلمها لكي نستطيع التعامل مع الآخرين بطريقة شيك قدمت خبيرة الاتيكيت ايمان عفيفي بعض النصائح يمكن أن تتابعها:

أكد علماء من جامعة نورث ويسترن الأمريكية أن القلب قادر على إصلاح المشاكل الموجودة فيه وإعادة ترميم نفسه بشكل ذاتي دون أدوية.

ووفقا لما جاء فى موقع “ بولد سكاي” فقد كشف العلماء أن القلب قادر على علاج نفسه ذاتيا حتى بعض الإصابة بالأزمات القلبية والمشكلات القوية.

تكثر الأفراح و المناسبات خلال فصل الصيف مما يدفع العديد من الفتيات و السيدات إلي متابعة أحدث صيحات موضة المكياج في كل موسم ، وذلك وذلك حتى تطل بإطلالة مميزة وجذابة في مختلف المناسبات.