عمرو درويش: تشجيع الشراكة بين المؤسسات الصناعية والتعليمية جعلتنا نستفيد.. فيديو

قال عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إن تشجيع الشراكة بين المؤسسات الصناعية والتعليمية جعلتنا نستفيد من الأبحاث ومن خبرات العقول المصرية في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة.

وأضاف عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية في برنامج " خبر اليوم " المذاع علي قناه " أون أي " ، إنه بدون البحث العلمي لن نستطيع القيام بنهضة صناعية حقيقية ، مؤكدا أن مؤتمر مصر تستطيع تم أقامته في فترة صعبة وشمل 12 جلسة هامة للحديث عن الصناعة وهذا مؤشر قوي علي قوه الدولة المصرية في مواجهة التحديات .

وأوضح عمرو درويش ، إن مصر مقدمة علي استضافة مؤتمر المناخ في ظل التوجيهات العالمية لاستخدام المركبات الكهربائية حفاظا علي البيئة مؤكدا أن هذا المجال سوق واعد وسوفر العديد من فرص العمل للشباب من خلال دعم المراكز البحثية وخلق مشاريع قومية.