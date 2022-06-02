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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أئمة وواعظات بوركينا فاسو يشكرون الرئيس السيسي: مصر لها مكانة عظيمة

صدى البلد

وجه أئمة وواعظات بوركينا فاسو، المشاركين في الدورة العلمية بأكاديمية الأوقاف الدولية الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته الدورة العلمية التي شاركوا فيها خلال الفترة الماضية.


جاء ذلك على هامش حفل الختام الذي نظمته وزارة الأوقاف شارك فيه كل من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والإعلامي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، والشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.


وأكد المشاركون أن مصر لها مكانة عظيمة في القارة الأفريقية والعالم أجمع، وأنها ستظل حاملة لواء الوسطية والسماحة وفهم صحيح الدين ونشره في العالم أجمع، داعين الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء، وأن يجزي القائمين على هذه الدورة خير الجزاء.


كما أعربوا عن شكرهم لوزارة الأوقاف المصرية على البرامج الدعوية والتثقيفية التي درسوها في أكاديمية الأوقاف الدولية، كما أعربوا عن سعادتهم وعرفانهم بما قدمته لهم وزارة الأوقاف من جهود عظيمة خلال فترة التدريب، وأنهم سيحملون ما تعلموه في هذه الأكاديمية إلى إخوانهم من الأئمة والواعظات في بوركينا فاسو وسيذكرونها للأجيال، حيث تلقوا الكثير من الثقافة وتزودوا بالكثير من المعارف.
 

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