ويل فويجت: متفاجئ من موقف الزمالك بالتعاقد مع مدرب جديد أثناء تواجدي

أكد ويل فويجت, المدرب السابق لـ سلة الزمالك أنه لم يسمع أي شيء من إدارة الفارس الأبيض عن موقفه مع الفريق حتى الآن لافتا إلى أنه لم يتلقى أى توجيه بالشكر إليه أو الحديث عن البقاء أو الرحيل.

وقال ويل فويجت خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "للسخرية لم أسمع أي شيء من الزمالك حتى الآن عن موقفي مع الفريق، لم يتم توجيه الشكر لي او الرحيل او الحديث عن التجديد".

وأكمل: "متفاجئ من موقف الزمالك، رأيت الإعلان عن التعاقد مع مدرب جديد أثناء وجودي مع الزمالك في رواندا خلال بطولة BAL، وتوقعت أن يخبرني أي شخص داخل الزمالك عن هذا الأمر تماما".

وأتم: "عندما قدمت إلى هنا وقعت على موسم واحد فقط مع الزمالك وكان هدفي المشاركة في BAL واختبار كرة السلة المصرية".

برونزية أمم إفريقيا

وحصدت سلة الزمالك الميدالية البرونزية لبطولة إفريقيا التي تستضيفها رواندا حاليا وذلك بعد الفوز على فريق فاب الكاميروني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 97-74 والتي أقيمت بينهما أمس الجمعة.

وكان منتخب مصر لكرة السلة تحت ٢٠ سنة استدعاء نجم سلة الزمالك شهاب الدين زياد و الذي حصل مع فريقه الزمالك ٢٠ سنه علي مركز ثاني ببطولة الجمهورية.



وكان شهاب من ابرز اللاعبين في البطولة خصوصاً ان اللاعب يمتلك العديد من الخبرات داخل الملعب.

يذكر أن شهاب الدين قام بخوض تدريبات لمدة موسمين مع فريق الدرجة الاولي وشارك معهم كافة المباريات والتدريبات ليحتك بنجوم الفريق الأول وأيضا من أجل اكتساب الخبرات الدولية.

وقال شهاب الدين زياد بعد حصوله علي المركز الثاني مع فريقه في بطولة الجمهورية ٢٠ سنة: لم تكن البطولة سهلة على الإطلاق خصوصاً ان جميع الفرق المشاركة كانت قوية فكنا نخوض مباراة صعبة كل يوم و أوقات الراحة كانت قليلة ورغم ذلك استطعنا تحقيق المركز الثاني و كنا نطمح في الحفاظ علي لقب بطل الجمهورية مثل السنة الماضية بعد اكتساح النادي الأهلي في نهائيات البطولة.