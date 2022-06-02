ويل فويجت: رحيل أحمد حاتم عن الزمالك يمثل صدمة لي.. فيديو

أبدى ويل فويجت مدرب سلة الزمالك السابق صدمته من رحيل أحمد حاتم لاعب الفريق الأبيض لافتا إلى أنه لم توجد أى مناقشات عن الراحلين أو الصفقات الجديدة.

وقال ويل فويجت في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت: "صدمت من رحيل احمد حاتم، استغربت من هذا الأمر ومن قرار الاستغناء عنه، جميع القرارات تتم من جانب الإدارة، لا توجد اي مناقشات عن الراحلين او الصفقات الجديدة

أضاف ويل فويجت : اذا كنت ستقرر رحيل لاعب مثل احمد حاتم لماذا فاوضته في منتصف الموسم، والاعتماد على اللاعبين في الدوري غير الـ BAL".

وأكد: "مهاب ياسر لاعب شاب موهوب ولكن من الصعب ان يأتي لاعب في فريق جديد ويخوض أول مباراة في نهائيات BAL لو كانت هناك مباريات ودية او تجريبية قبل لعب البطولة الإفريقية كان من الممكن مشاركته".

وتابع: "الأمر مضحكًا ان يكون هناك غضب من جانب لاعبين مصريين في الفريق بأنني اعتمد على الأجانب أكثر رغم ان الإدارة ابدت تعليقها من عدم الاعتماد على المحترفين بشكل كامل".

وأوضح: "ستروباري محترف الزمالك كان يلعب في NBA ولعب في فرنسا وإفريقيا من قبل، هو بالنسبة لي لاعب لديه خبرات في مستويات مختلفة وكانت ستكون مهمة لنا".

وحصدت سلة الزمالك الميدالية البرونزية لبطولة إفريقيا التي تستضيفها رواندا حاليا وذلك بعد الفوز على فريق فاب الكاميروني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 97-74 والتي أقيمت بينهما أمس الجمعة.

وكان منتخب مصر لكرة السلة تحت ٢٠ سنة استدعاء نجم سلة الزمالك شهاب الدين زياد و الذي حصل مع فريقه الزمالك ٢٠ سنه علي مركز ثاني ببطولة الجمهورية.



و كان شهاب من ابرز اللاعبين في البطولة خصوصاً ان اللاعب يمتلك العديد من الخبرات داخل الملعب.

يذكر ان شهاب الدين قام بخوض تدريبات لمدة موسمين مع الدرجة الاولي و شارك معهم مبارياتهم والتدريبات ليحتك بنجوم الفريق الأول.

وقال شهاب الدين زياد بعد حصوله علي المركز الثاني مع فريقه في بطولة الجمهورية ٢٠ سنة: لم تكن البطولة سهله خصوصاً ان جميع الفرق المشاركة كانت قوية فكنا نخوض مباراه صعبة كل يوم و اوقات الراحة كانت قليلة و رغم ذلك استطعنا تحقيق المركز الثاني و كنا نطمح في الحفاظ علي لقب بطل الجمهورية مثل السنة الماضيه بعد اكتساح النادي الاهلي في نهائيات البطولة.