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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 2-6-2022

صدى البلد

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 2- 6- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل
عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك.. تعامل باعتدال مع الأهل والأقارب والأحباب واسمعهم بهدوء.
مهنيا: الوضع الفلكي دقيق.. حاول أن تتجنب حدوث سوء تفاهم وكن هادئا أمام الاستفزاز.

برج الثور
اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك الثالث يمدك بكنز من المفردات الأنيقة التي تنفعك في علاقاتك.
عاطفيا: الوضع الفلكي داعم وقد يجعل كل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.

برج الجوزاء
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تنتبه اليوم في إنجاز المسائل المالية أو المهنية.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك أن تعتمد اللباقة والفطنة ولا تتسرع في ردود أفعالك.

برج السرطان
عائليا وعاطفيا: رغم الضغوط، القمر في برجك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك وتفتن الجميع بسحر شخصيتك.
مهنيا واجتماعيا: تزداد اليوم نقاطك الإيجابية في عيون الآخرين وتتحرك بجرأة وشجاعة، فقط انتبه لحقوقك

برج الأسد
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحدث فقط مع من تثق بهم وأن تتعامل بحرص ولا تعلن خططك.
عاطفيا: اليوم تنصحك الأفلاك بعدم الحديث عن حياتك الشخصية وتجنب التعالي

برج العذراء
مهنيا: رغم الضغوط.. القمر في منزلك الحادي عشر وقد يلعب الزملاء دورا كبيرا في إجابة سؤالك، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا: فينوس والقمر داعمان ويعدانك بالسعادة ويمنحانك أجواءً رومانسية

برج الميزان
مهنيا: رغم معاكسة القمر بمنزل العمل تحصل على التقدير إذا كنت مستعدا للعطاء، فقط انتبه لحقوقك.
اجتماعيا وعاطفيا: ينصحك الفلك بألا تعذب نفسك بعدم الرضا واستفد مما هو متاح.

برج العقرب
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ واليوم سيكون الوقت مناسبا للتواصل بشكل جيد ولا شيء يقيدك، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا: رغم التشوش.. الوضع الفلكي يساعدك اليوم على نشر سحرك بسهولة على الجميع وتضعهم في جيبك

برج القوس
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. ترتفع اليوم أسهمك لدى الطرف الآخر، وتأخذ مكانتك عموما شكلا مفرحا ورائعا.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن مما يمدك بروح المثابرة والتخطيط، ويساعدك ذلك على إصابة أهدافك، فقط انتبه لحقوقك

برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك.. ابتعد عن التعنت والتشدد كي تحافظ على علاقاتك ومع ذلك يجب أن تنتبه لحقوقك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتنازل قليلا لتحافظ على انسجام حياتك العاطفية.

برج الدلو
مهنيا وعائليا: القمر بمنزل العمل يمنحك اليوم سلوكا يقظا ويساعدك على إنجاز أعمالك والقيام بواجباتك على أكمل وجه.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس بمنزل الحب يعدانك بأوقات حلوة تجمعك بمن تحب أو تجمعك بالأصدقاء.

برج الحوت
عاطفيا: لا تقاوم مشاعرك، فينوس بمنزل العلاقات تنير دربك وتساعدك على إصلاح علاقاتك.
مهنيا واجتماعيا: رغم التشوش والضغوط، القمر يدعمك اليوم.. انتهز الفرصة واقترب من الآخرين بثقة.

الأبراج خبيرة الأبراج عبير فؤاد اليوم الخميس توقعات الأبراج 2022 برج الحمل

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