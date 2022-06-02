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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الناقد الفني طارق الشناوي يعلق على أجواء مهرجان كان: لم يشهد تباعدا

الناقد الفني طارق
الناقد الفني طارق الشناوي


تحدث الناقد الفني طارق الشناوي، عن مهرجان كان، قائلا: مهرجان كان العام الماضي افتقد التزاحم وتواجد عدد كبير من المشاركين"، متابعا:" مهرجان كان العام الحالي لم يحتو على تباعد اجتماعي أو ارتداء كمامات مثل العام الماضي".

 

وأضاف "طارق الشناوي"، خلال ححواره ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن فيلم "ليلة ساخنة" للفنانة لبلبة ولد وانتشر في مهرجان كان، متابعا: وحيد حامد لديه شغف كبير تجاة السينما.

 

واسترسل:" وحيد حامد كان مدرك لما يحدث داخل السينما من تغييرات، سواء في اللغة أو الأفكار، متابعا:" وحيد دائم التغير والإبتكار".

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