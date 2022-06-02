إسبانيا والبرتغال الأبرز .. مباريات اليوم الخميس 2 - 6 - 2022

تنطلق اليوم الخميس 2-6 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم يأتي فى مقدمتها المواجهة المرتقبة التى تجمع بين منتخب إسبانيا ونظيره منتخب البرتغال في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023.
مواعيد مباريات دورى الأمم الأوروبية
جورجي اvs جبل طارق– الساعة 6 مساء
بلغارياvs مقدونيا الشمالية– الساعة 6 مساء
إستونياvs سان مارينو– الساعة 6 مساء
التشيك vs سويسرا– الساعة 8:45 مساء
إسبانيا vs البرتغال– الساعة 8:45 مساء
صربياvs النرويج– الساعة 8:45 مساء
سلوفينيا vs السويد– الساعة 8:45 مساء
إيرلندا الشمالية vs اليونان– الساعة 8:45 مساء
مواعيد مباريات تصفيات أمم إفريقيا
موزمبيق vs رواندا– الساعة 6 مساء
تونس vs غينيا الإستوائية– الساعة 9 مساء
مباريات ودية دولية
أمريكا vs المغرب– الساعة 1:30 صباح الجمعة
اليابان vs باراجواي– الساعة 12 ظهرًا
كوريا الجنوبية vs البرازيل– الساعة 1 ظهرًا