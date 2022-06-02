إسبانيا والبرتغال الأبرز .. مباريات اليوم الخميس 2 - 6 - 2022

تنطلق اليوم الخميس 2-6 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم يأتي فى مقدمتها المواجهة المرتقبة التى تجمع بين منتخب إسبانيا ونظيره منتخب البرتغال في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023.



جورجي اvs جبل طارق– الساعة 6 مساء

بلغارياvs مقدونيا الشمالية– الساعة 6 مساء

إستونياvs سان مارينو– الساعة 6 مساء

التشيك vs سويسرا– الساعة 8:45 مساء

إسبانيا vs البرتغال– الساعة 8:45 مساء

صربياvs النرويج– الساعة 8:45 مساء

سلوفينيا vs السويد– الساعة 8:45 مساء

إيرلندا الشمالية vs اليونان– الساعة 8:45 مساء

موزمبيق vs رواندا– الساعة 6 مساء

تونس vs غينيا الإستوائية– الساعة 9 مساء

أمريكا vs المغرب– الساعة 1:30 صباح الجمعة

اليابان vs باراجواي– الساعة 12 ظهرًا

كوريا الجنوبية vs البرازيل– الساعة 1 ظهرًا







