عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسبانيا والبرتغال الأبرز .. مباريات اليوم الخميس 2 - 6 - 2022

مباراة اسبانيا والبرتغال
مباراة اسبانيا والبرتغال

تنطلق اليوم الخميس 2-6 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم يأتي فى مقدمتها المواجهة المرتقبة التى تجمع بين منتخب إسبانيا ونظيره منتخب البرتغال في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023.

 

مواعيد مباريات دورى الأمم الأوروبية


جورجي اvs  جبل طارق– الساعة 6 مساء

بلغارياvs  مقدونيا الشمالية– الساعة 6 مساء

إستونياvs  سان مارينو– الساعة 6 مساء

التشيك vs  سويسرا– الساعة 8:45 مساء

إسبانيا vs  البرتغال– الساعة 8:45 مساء

صربياvs  النرويج– الساعة 8:45 مساء

سلوفينيا vs  السويد– الساعة 8:45 مساء

إيرلندا الشمالية vs اليونان– الساعة 8:45 مساء


مواعيد مباريات تصفيات أمم إفريقيا

موزمبيق vs  رواندا– الساعة 6 مساء

تونس vs  غينيا الإستوائية– الساعة 9 مساء

 

مباريات ودية دولية

أمريكا vs المغرب– الساعة 1:30 صباح الجمعة

اليابان vs  باراجواي– الساعة 12 ظهرًا

كوريا الجنوبية vs  البرازيل– الساعة 1 ظهرًا


 


 

منتخب البرتغال دوري الأمم الأوروبية مواعيد مباريات تصفيات أمم إفريقيا مباريات ودية دولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

20 ألف جنيه غرامة حجب الطفل عن صاحب الرؤية | مشروع قانون

في اليوم العالمي لـ الحليب.. تعرف على أضراره

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

موضوعات متعلقة

إصابة لاعب ليفربول تبعده عن منتخب إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-6-2022 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

بعد زيادة الأسعار.. عادات تتسبب في ارتفاع فواتير الكهرباء

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 2-6-2022

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

درجات الحرارة اليوم الخميس 2-6-2022.. فيديو

أخبار الرياضة.. ميسى يقود الأرجنتين للفوز على إيطاليا وحلمى طولان يرحل عن إنبي وإصابة مهاجم الإسماعيلي بالصليبي

الإنسانية أولاً.. الرئيس السيسي يتدخل لتوفير حياة كريمة لأسرة أسوانية احترق منزلها.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

فيديو

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

أجرى عدة عمليات ثم أسلم الروح.. الأطباء تنعى أحمد سمير طبيب المنوفية..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ