أخبار السيارات| رابطة مصنعي السيارات: الدولار يؤثر بشكل كبير في ارتفاع الأسعار.. مرسيدس AMG Project One الأقوى في تاريخ الشركة تنطلق رسميا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:
لاند روفر تطلق ديفيندر 2023 بقائمة أسعار تصل لـ113 ألف دولار.. صور
كشفت شركة لاند روفر الستار بشكل رسمي عن سيارتها الجديدة طويلة المدى ديفيندر 130 يوم أمس، وأعلنت الشركة عن خيارات جديدة ستطلقها رسمياً ستتيح للعملاء إمكانية تخصيص سياراتهم حسب رغباتهم الشخصية وسيشمل ذلك باقات تصميم حسب الطلب ستختلف أسعارها حسب المواصفات.
أسعار ومواصفات جيلي إمجراند 2023 في السعودية.. صور
قدمت شركة جيلي الصينية سيارة إمجراند التي تأتي كأحدث طراز سيدان للشركة في الأسواق العالمية، وتعتبر شركة جيلي إحدى أكبر الشركات الصينية التي نجحت في التوسع وامتلكت أكثر من 10% من أسهم شركة مرسيدس الألمانية العالمية العريقة، وتمتلك كامل أسهم شركة فولفو السويدية التي تمتاز بالأمان والقوة الفخامة.
رابطة مصنعي السيارات: الدولار يؤثر بشكل كبير في ارتفاع الأسعار
قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات ، ان زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها و64 قرشا ، سيؤثر بشكل كبير فى ارتفاع اسعار العديد من الصناعات .
شعبة السيارات : المجلس الأعلى للصناعة خطوة جيدة ونطالب بـ ضم التجار
قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام في الغرفة التجارية ، ان إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، خطوة جيدة لاحتوائها على استراتيجية صناعة السيارات.
مرسيدس AMG Project One الأقوى في تاريخ الشركة.. تنطلق رسميا | صور
عرضت مرسيدس AMG أخيرًا السيارة الخارقة المذهلة المستوحاة من سيارات الفورمولا 1 في هيئة نموذج إنتاج، ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسليم العملاء في وقت لاحق من هذا العام، وكانت الشركة الألمانية العريقة قد أعلنت عن النموذج الأولي من AMG Project One لأول مرة في معرض فرانكفورت للسيارات عام 2017