أخبار العالم| أمريكا تشكر مصر بعد استئناف الرحلات التجارية مع اليمن وانقسام كبير في إدارة بايدن بشأن عقوبات روسيا

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرا من الموضوعات الهامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

أمريكا: الصواريخ التي سنرسلها لأوكرانيا ليست لضرب روسيا

جددت الولايات المتحدة التأكيد أن الصواريخ المتطورة التي سترسلها إلى أوكرانيا لا تهدف إلى ضرب الأراضي الروسية.

أمريكا.. مقتل وإصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بولاية أوكلاهوما.. شاهد

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بمقتل وإصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

أمريكا تشكر مصر بعد استئناف الرحلات التجارية بين القاهرة وصنعاء

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بيانًا شكرت فيه الحكومة المصرية عقب استئناف الرحلات التجارية بين القاهرة وصنعاء لأول مرة منذ سنوات عدة.

تونس.. قيس سعيد يعزل 57 قاضيا لاتهامهم بالفساد ودعم الإرهاب

قالت الجريدة الرسمية التونسية، اليوم الخميس، إن الرئيس قيس سعيد قرر عزل 57 قاضيا متهمين بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأربعاء، استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

إعلان غير مسبوق..أمريكا تكشف شنها هجمات إلكترونية ضد أهداف روسية لدعم أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، بشكل غير مسبوق عن إجرائها عمليات هجومية إلكترونية لدعم أوكرانيا.

بلومبرج: روسيا تخلفت عن دفع 1.9 مليون دولار فوائد على ديونها

أعلنت وكالة بلومبرج الأمريكية، الأربعاء، نقلاً عن قرار لجنة مراجعة مشتقات الائتمان التابعة للجمعية الدولية للمقايضات والمشتقات، أن روسيا انتهكت التزاماتها بدفع فائدة على التزامات ديونها بمبلغ 1.9 مليون دولار.

بديلا لحظره|بايدن: الغرب يبحث إمكانية شراء النفط الروسي بأسعار أقل من السوق

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، إن الغرب يبحث إمكانية شراء النفط الروسي بأقل من أسعار السوق بدلاً من حظر استيراده.

بلومبرج : انقسام كبير في إدارة بايدن بشأن عقوبات روسيا

ذكرت وكالة “بلومبرج”، نقلاً عن مصادر حكومية أمريكية، الأربعاء، أن السلطات الأمريكية تشهد انقسامًا بسبب عدم وجود موقف موحد بشأن فرض مزيد من العقوبات على روسيا .