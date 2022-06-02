حدث ليلا.. أئمة وواعظات بوركينا فاسو يشكرون الرئيس السيسي.. محمد أبو العينين: إفريقيا غنية بالثروات الطبيعية ويجب استغلالها

نشر صدى البلد عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى

محمد أبو العينين: إفريقيا غنية بالثروات الطبيعية ويجب استغلالها.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في الجلسة الحوارية لـمؤتمر “مصر تستطيع”، تحت عنوان "شركاء النجاح.. آفاق الاستثمار الصناعي في مصر" بمشاركة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، والمهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووليد جمال الدين نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار.



رويترز: بايدن يعتزم زيارة الخليج وقد يلتقي الأمير محمد بن سلمان

أفادت وكالة ”رويترز“ الإخبارية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم زيارة منطقة الخليج العربي هذا الشهر، وقد يلتقي خلال الزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



أزمات في حياة الفنانة زيزي مصطفى ومعاناتها مع القلب

تحل اليوم الخميس 2 يونيو، ذكرى ميلاد الفنانة زيزي مصطفى والتي تعد من الفنانات المصريات اللاتي تمكن من حجز مكانة فنية خاصة في أذهان المشاهدين.



أمريكا: الصواريخ التي سنرسلها لأوكرانيا ليست لضرب روسيا

جددت الولايات المتحدة التأكيد أن الصواريخ المتطورة التي سترسلها إلى أوكرانيا لا تهدف إلى ضرب الأراضي الروسية.



علامات الحسرة على وجه آمبر هيرد خلال الحكم عليها بقضية جوني ديب

ظهرت آمبر هيرد، تسيطر عليها الصدمة داخل قاعة المحكمة في قضية جوني ديب، وذلك في مقطع فيديو نشرته الإعلامية الإنجليزية سييرا جيليسبي -المتابعة للقضية من داخل المحكمة- التي أقيمت أمس الأربعاء 1 يونيو.





شيعتو: الحرب العالمية الثالثة بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا

قال الدكتور مسلم شعيتو ؛ مدير المركز الثقافي الروسي العربي، إن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في أوكرانيا تدل على أنها هي من تقود الحرب العالمية الثالثة ضد روسيا ، حيث أنه وصل الأمر أن أمريكا تدفع الدول الأوروبية للإنخراط في أوكرانيا ضد روسيا الى ان قررت اطلاق بعض الصواريخ في الأراضي الروسية مين الأراضي الأوكرانية .



أمريكا.. مقتل وإصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بولاية أوكلاهوما.. شاهد

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بمقتل وإصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما الأمريكية.



وسط تصفيق حاد من الحضور.. السفيرة نبيلة مكرم تدخل في نوبة بكاء

تحدثت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، خلال ختام فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، قائلة:" هناك تغيرات وتعديلات مفاجأة تحدث في حياة كل فرد.. ولكن بالرغم من تلك الظروف الأسرية والاستثنائية نجحنا في المثابرة والتحلي بالقوة، من أجل إفادة بلادنا".





أئمة وواعظات بوركينا فاسو يشكرون الرئيس السيسي: مصر لها مكانة عظيمة

وجه أئمة وواعظات بوركينا فاسو، المشاركين في الدورة العلمية بأكاديمية الأوقاف الدولية الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته الدورة العلمية التي شاركوا فيها خلال الفترة الماضية.



إيهاب جلال: تركيز المنتخب في مباراة غينيا ونسعى لتأهيل اللاعبين نفسيا.. فيديو

أكد إيهاب جلال المدير الفنى لمنتخب مصر الوطني أن إدارة الفراعنة الكبار تختلف عن تولي القيادة الفنية فى الأندية مشيرا إلى أن تفكير الجهاز الفني ينصب فى الوقت الراهن فقط في مواجهة منتخب غينيا المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار تصفيات أمم أفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.



تونس.. قيس سعيد يعزل 57 قاضيا لاتهامهم بالفساد ودعم الإرهاب

قالت الجريدة الرسمية التونسية، اليوم الخميس، إن الرئيس قيس سعيد قرر عزل 57 قاضيا متهمين بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.

