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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا ترحب باستئناف الرحلات الجوية بين صنعاء والقاهرة

أمريكا
أمريكا

رحبت الولايات المتحدة، باستئناف الرحلات الجوية بين صنعاء والقاهرة، معربة عن تقديرها للجهود المصرية.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس "ترحب الولايات المتحدة برحلة اليوم بين العاصمة اليمنية صنعاء والعاصمة المصرية القاهرة، والتي تمكن المزيد من اليمنيين من طلب الرعاية الطبية ومتابعة الفرص التعليمية ورؤية الأحباء من جميع أنحاء مجتمع الشتات اليمني المتنوع في مصر"، وفقًا للموقع الرسمي للخارجية الأمريكية.

وتابع المتحدث "وتقدر الولايات المتحدة جهود الحكومة المصرية لتسهيل هذه الرحلات، إلى جانب حكومتي اليمن والمملكة العربية السعودية. 

وتؤكد الولايات المتحدة مجددًا دعمها القوي لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندنبرج، وقد أدى عملنا الجماعي إلى أهم تقدم نحو السلام منذ سنوات".
وأضاف برايس "بينما يشجعنا استئناف الرحلات الجوية من صنعاء وتوسيع تدفق الوقود إلى شمال اليمن، فهناك الكثير من العمل المطلوب لتحسين حرية تنقل الأشخاص والبضائع داخل اليمن، ولا سيما إلى مدينة تعز، حيث يعيش المئات الآلاف اليمنيين الذين عانوا لفترة طويلة جدا".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "تحث الولايات المتحدة جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة المحورية، والاستماع إلى مطالب الشعب، والحفاظ على دعم الهدنة، والبناء نحو عملية سلام شاملة".

 

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