كاتب :تعاون مصري إماراتي ومساندة فى مجالات متعددة

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفي، إن الدور الإماراتي مساند لمصر منذ سنوات طويلة، ويأخذ أشكال عديدة حسب تطورات الأوضاع، مشيرا إلى أنه بالمثل هناك مساندة مصرية دائمة للإمارات فى مجالات متعددة.

وأضاف "مصطفي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن توظيف هذا التعاون فى مجال الصناعة يعد أمر مهم، لأن الدول العربية بشكل عام ومصر بشكل خاص لم تتخذ بعد القرارت الحاسمة نحو عملية جراحية حقيقية للصناعة المصرية.

وتابع أن هناك قطاعات فى مصر كان يجب أن يحتذي بها فى مجال الصناعة، لافتا إلى أن مصر أستطاعت تطوير صناعتها فى مجالات معينة، ولكن مع الأسف فى مجالات أخري تراجعت بشكل كبير جدا.