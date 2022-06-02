عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على الدول الأعضاء

البنك الإسلامي للتنمية: ضخ 4.3 مليار دولار للمساهمة في تخفيف تأثير جائحة كورونا

صدى البلد

 دعا المشاركون في جلسة "تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في عالم ما بعد كوفيد 19.. إعادة البناء بشكل أفضل من خلال التوظيف المستدام والاستثمار المؤثر" إلى ضرورة التمكين الاقتصادي ودعم وتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة للخروج من تداعيات ما بعد "كورونا" وتحقيق التعافي عبر آليات تحقق النمو المستدام. 
وتضمنت الجلسة، التي عُقدت ضمن اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة شرم الشيخ، بحث زيادة التمويل من النظام البيئي لأصحاب المصلحة، ومدى استجابة السياسات الرئيسية من قبل الحكومات في حماية الأعمال التجارية الصغيرة والمعرضة للمخاطر من الآثار السلبية للجائحة، واستعراض بعض النماذج الناجحة للتمكين الاقتصادي التي اعتمدتها مؤسسات التنمية الأخرى لضمان الحماية الكافية للسكان المعرضين للخطر، وسبل الاستفادة من الرقمنة لدعم التنمية.
وقالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة - في كلمة ألقاها نيابة عنها المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات - "إن مصر نجحت في التعامل مع تداعيات الجائحة، من خلال التركيز على المشروعات الصغيرة باعتبارها أداة للتمكين؛ وتقليل الفوارق وتحسين الدخول، وإتاحة فرص عمل حقيقية".
وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات نجح في ضخ نحو 1.4 مليار جنيه لصالح 500 ألف مشروع في المرحلة الأولى من المشروع القومي "حياة كريمة" الذي يحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه سيتم التعامل بمبالغ ومشروعات مماثلة خلال المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، بهدف تقديم حلول واقعية لتنمية المشروعات. 
من جانبه، قال عامر بوكفيتش مدير عام الممارسات العالمية والشراكات بالبنك الإسلامي للتنمية، إن البنك لم يقف مكتوف الأيدي حيال التداعيات المرتبطة بكوفيد-19 على الدول الأعضاء، حيث سارع إلى إعادة ضخ 4.3 مليار دولار من خلال برنامج الاستدامة والتعافي من أجل المساهمة في تخفيف تأثيرات الجائحة على الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة حول العالم.
واستعرضت ندا مسعود مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة وحدة الاقتصاد الكلي والسياسات بالوزارة، الخطوات التي اتخذتها مصر قبل جائحة "كورونا"، والتي ساعدتها لمواجهة تداعيات الجائحة، مشيرة إلى إطلاق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح والذي ركز على عدد من المرتكزات تضمنت سياسات الاقتصاد الكلي، وبيئة الاستثمار وسوق العمل ونظام التعليم والذي شهد تحولا كبيرا، حيث تم تغيير طريقة تعليم الطلاب وبالتالي تغيير طريقة تفكيرهم، بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية، لافتة إلى مبادرة "حياة كريمة" والتي تحقق مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب، وأن تلك العناصر هي ما ركزت عليه المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقالت مسعود إن المرحلة الثانية من البرنامج التي أطلقتها مصر والمرتبطة بالإصلاح الهيكلي، تركز على جانب العرض في الاقتصاد المصري وعلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي كقطاع التصنيع والزراعة والنقل الذكي والاقتصاد الأخضر.
بدورها، أكدت سابينا ألكير مديرة مبادرة "أكسفورد" للفقر والتنمية البشرية OPHI، أن صندوق الأمم المتحدة الإنمائي حذر من الوضع الخطير الذي ترتب على "كوفيد - 19"، إذ إن بعض البلدان التي ضربتها الأزمة زادت فيها نسب الفقر إلى نحو 55%، وهذا الوضع كان في أكثر من 109 دول. 
ومن جانبه، قال خميس القزة أخصائي حشد الموارد بصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، إن المهمة في الصندوق كانت تقليل تأثيرات الفقر على الدول الأعضاء وهو هدف يتفق مع ما يصبو إليه البنك الإسلامي للتنمية، موضحا أن ما بين 84 إلى 150 مليون شخص وقعوا تحت وطأة الفقر في بداية 2020، وتزايد الوضع سوءا بما تطلب مضاعفة التعامل المالي من جانب البنك وبالفعل تضاعفت المخصصات التي تستهدف التعافي من 2.2 مليار دولار إلى 4.3 مليار دولار للدول الأعضاء بالبنك الإسلامي بهدف الحد من آثار (كوفيد -19).
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

20 ألف جنيه غرامة حجب الطفل عن صاحب الرؤية | مشروع قانون

في اليوم العالمي لـ الحليب.. تعرف على أضراره

هل يجوز التصدق من فوائد شهادات الاستثمار؟.. الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

الصحة: حملة توعوية مجانية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة.. الشهر الحالي

هل كثرة السرحان في الصلاة يستوجب إعادتها ؟

نفس الشكل بأداء أعلى.. مرسيدس تكشف عن الجيل التالي من GLC موديل 2023.. صور وفيديو

خدمة 20 عاما.. شروط استحقاق المعاش المبكر وفقا للقانون

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة حتى السبت القادم

إنشاء مجلس أعلى للنقابات المهنية| النبراوي ينقل رؤية المهندسين للحوار الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

فيديو

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

أجرى عدة عمليات ثم أسلم الروح.. الأطباء تنعى أحمد سمير طبيب المنوفية..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ